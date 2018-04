%%%Das sind die Top-Nagel-Anwärter beim ADC 2018%%%

Die ersten Jury-Sitzungen beim diesjährigen ADC Wettbewerb sind bereits gelaufen. Dabei haben sich die Top-Arbeiten herauskristallisiert, die gute Chancen auf einen Edelmetall-Nagel haben. Die meisten Nominierungen gehen an Cases von Jung von Matt, Heimat, Kolle Rebbe, Grabarz & Partner und antoni.



Die Pole Position mit 15 Chancen belegt 'Warten wir nicht länger' von der Berliner Agentur Heimat im Auftrag der FDP. Mit zwölf Nominierungen folgt 'BVG x adidas – Der Ticket-Schuh' von Jung von Matt (JvM) für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Jeweils elf Tickets für die Endrunde gehen an 'Grow up' von antoni für Mercedes-Benz, '#LifechangingPlaces' von Kolle Rebbe für Lufthansa und 'Dark Diaries' von Heimat für die FDP.

Je neun Shortlist-Platzierungen entfallen auf 'Nicht-Doch-Song' (Kunde: Sparkasse) sowie 'Faith of a Few' (Kunde: Mini), die beide von JvM stammen. Auch antonis 'Stronger than Time'-Case für die Mercedes-Benz G-Klasse erhält neun Nominierungen.



JvM kann außerdem acht beziehungsweise sieben Final-Tickets für 'Bundestagswahlkampf 2017' (Kunde: CDU) und 'Weihnachten 2117' (Kunde: Edeka) für sich verbuchen. Ebenfalls siebenmal nominiert sind 'Kinderträume' (Agentur: Grabarz & Partner, Kunde: Volkswagen), '#SnowDrawings' (Agentur: Heimat, Kunde. Swisscom), 'Die Melanom Kampagne' (Agentur: Heimat, Kunde: Deutsche Krebshilfe) und 'smart electric drive Carsino' (Agentur: BBDO, Kunde: smart).



Sechs Chancen auf Edelmetall haben außerdem 'Mali die ChatBot-Serie' (Agentur: castenow communications, Kunde: Bundeswehr), 'Die Hornbach Werkstück Edition 001' (Agentur: Heimat, Kunde: Hornbach), 'Der deutscheste Supermarkt' (Agentur: JvM, Kunde: Edeka), 'SnapSkate' (Agentur: Ogilvy, Kunde: Coca-Cola) und 'Repicturing Homeless' (Agentur: Havas, Kunde: Getty Images/fiftyfifty).



Mit fünf Nominierungen gehen 'Inspired by you' (Agentur: Cheil, Kunde: Samsung), 'Geldeintreiber vermieten' (Agentur: JvM, Kunde: kwitt), 'Das ist Berlin Kampagne 2017' (Agentur: Römer Wildberger, Kunde: Berliner Morgenpost), 'Die schnellste Automotive-Content-Marketing-Plattform der Welt' (Agentur: JvM, Kunde: BMW.com), 'We have a Stream – DKB rettet die Handball WM' (Agentur: JvM, DKB) und 'Escalating GIFs' (Agentur: Ogilvy: Kunde: European Anti-Bullying Network).



Vierfache Hoffnung auf Edelmetall gibt es für 'Spielzeit 2017/2018' (Agentur: Rocket & Wink, Kunde: Deutsches Schauspielhaus), 'Audi Brand Experience Reloaded' (Agentur: Philipp und Keuntje, Kunde: Audi), 'Loving 'it'' (Agentur: Grabarz & Partner, Kunde: Burger King), 'Small Space Sitting' (Agentur: Grabarz & Partner, Kunde: Ikea), 'Miseror Micro Meals' (Agentur: Kolle Rebbe, Kunde: Miseror), 'Die JvM/saga Wall of Storytelling' (Agentur/Kunde: JvM), 'Snapalizer' (Agentur: JvM, Kunde: BMW), 'Du kannst mehr' (Agentur: JvM, Kunde: Saturn), 'Follow the Plan' (Agentur: Kolle Rebbe, Kunde: Lufthansa), 'Der blinde Fotograf' (Agentur: Grabarz & Partner, Kunde. Volkswagen), 'Netto – Osterüberraschung' (Agentur: JvM, Kunde: Netto) und '4-Zylinder' (Agentur: JvM, Kunde: BMW).