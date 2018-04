%%%MetaDesign entwickelt neuen Markenauftritt für VW%%%

Mit der Einführung der I.D. Familie und der nächsten Generation Golf will sich Volkswagen im kommenden Jahr mit einem neuen Auftritt präsentieren. Auch das Logo wird bereits überarbeitet. Mit der Entwicklung des neuen Brand Designs ist ein Creative Power House unter der Leitung von MetaDesign betraut.

Die zur Publicis Groupe gehörende Agentur mit deutschen Standorten in Berlin und Düsseldorf hatte zuletzt für die Volkswagen-Tochter Porsche einen neuen digitalen Markenauftritt kreiert. In China arbeitet MetaDesign Peking bereits seit fast einem Jahrzehnt für Volkswagen Gruppe und entwickelt neben konkreten Designs für verschiedene Marken des Konzerns auch Brand Management Programme.

Am Montag hatte Marketingchef Jochen Sengpiehl bekanntgegeben, dass Volkswagen auch für die Regionen Europa, Nordamerika, Südamerika und China jeweils ein Agentur-Power House aufbauen will. Die Aufgabenfelder sollen zunächst die Bereiche Creative Content Development, Digital Advertising, PR und Social Media umfassen.

Gestartet wird mit der Region Europa; beim Agenturauswahlprozess stehe man aber noch ganz am Anfang, heißt es auf Nachfrage von 'new business' aus dem Konzern. Die Entwicklung und Ausgestaltung der jeweiligen Power Houses obliegt den teilnehmenden und in Wettbewerb tretenden Kommunikationsholdings. Externe Agenturen und weitere Dienstleister können darüber hinaus Bestandteil des Power Houses sein.

Die Betreuung der Pitches wird aber unter der Leitung des Headquarter in Zusammenarbeit mit den Märkten und Vertriebsregionen durchgeführt. Dabei lässt sich Volkswagen von der Beratungsfirma Roland Berger unterstützen.