%%%Eis.de und Jung von Matt/Next Alster starten internationalen Webshop%%%



Jung von Matt/Next Alster gestaltet den neuen internationalen Webshop von Eis.de (Foto: JvM)

Für das neue Flagship-Produkt der Erotik-Plattform Eis.de, den Satisfyer, entwickelte Jung von Matt/Next Alster einen eigenen Webshop, der nicht nur in Deutschland zu sehen ist, sondern bereits jetzt in 30 weiteren Ländern, u.a. den USA und Kanada. Der neue Shop soll die Sex Toys als hochwertige Lifestyle-Produkte inszenieren, etwa durch "emotionale Produktwelten", die die Produkte und ihre USPs in den Mittelpunkt stellen. Besonderes Augenmerk wurde auf das Informationsbedürfnis der User und den direkten Klick zum Kauf gelegt. Die Umsetzung erfolgte responsiv für alle mobilen Endgeräte sowie die Desktopnutzung.

André Bierbass, COO von Triple A, dem Vertriebspartner von Eis.de, meint zum neuen Shop: "Die Erwartungen an den Kauf eines Sex Toys sind genauso hoch wie an jedes andere Produkt. Mit dem neuen Webshop ist es uns gelungen, eine emotionale Inszenierung, das Informationsbedürfnis der User und die Bedingungen einer digitalen Verkaufsfläche perfekt in Einklang zu bringen."

Stefan Mohr, Geschäftsführer bei Jung von Matt/Next Alster, sagt: "Bei der Entwicklung des Satisfyer-Webshops konnten wir alle Tugenden modernen Arbeitens ausspielen: Interdisziplinäre Teams, agile Projektarbeit, Prototyping – für uns mittlerweile Grundvoraussetzungen, dass emotionale und performante E-Commerce-Plattformen überhaupt erst möglich werden."

Die Hamburger Agentur hat sich den Etat für die Konzeption, graphische Gestaltung und technische Begleitung der komplexen E-Commerce-Plattform ohne vorherigen Pitch gesichert. Die technische Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit Interlutions. Neben Jung von Matt/Next Alster ist auch Jung von Matt/saga für Triple A tätig. Das Team verantwortet seit 2014 die Kampagnen des Kunden Eis.de, bekannt ist etwa der Clip 'Es rappelt im Karton'.