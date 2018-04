%%%segmenta gewinnt Social Media-Etat von Neff%%%

Die Kommunikationsagentur segmenta darf sich ab sofort Lead Agentur Social Media des Hausgeräteherstellers Neff nennen: Die Hamburger setzten sich mit einem kanalübergreifenden Content-Konzept im mehrstufigen Pitchverfahren des Traditionsunternehmens durch und unterstützen den neuen Kunden künftig in den Bereichen Social Media Marketing, Influencer Relations und Community Management.



Speziell für den deutschen Markt hat segmenta unter dem Motto 'Was kocht in dir?' eine kreative Leitidee entwickelt, die Konsumenten aufmerksamkeitsstark und markennah an verschiedenen digitalen Touchpoints abholt. Neff verfolgt dabei einen klaren „Mobile first“-Ansatz. Holger Holzapfel, Head of Digital der Neff GmbH, sagt dazu: "segmenta hat uns besonders mit ihrer strategischen und einwandfreien Herleitung des Konzeptes überzeugt. Sie haben unseren Markenkern verstanden und die Kreativität der Umsetzung hat uns beeindruckt. Zusätzlich ist die vorhandene Food-Expertise in der gesamten Präsentation sehr deutlich geworden. Das ist für uns ebenfalls ein entscheidender Faktor."

"Wir freuen uns sehr auf diese Aufgabe und auf die Arbeit mit dieser spannenden und traditionsreichen Marke", erklärt Nico Ziegler, Inhaber und Geschäftsführer von segmenta communications. Um den Kunden auch ortsnah zu betreuen, will er das Münchner Büro der Agentur weiter ausbauen. Bisher arbeiteten dort drei Mitarbeiter für Bosch Hausgeräte und gemeinsam mit den Kollegen in Hamburg für verschiedene Kunden aus dem Living-Segment.