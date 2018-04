%%%Pure Perfection eröffnet neues Büro in Düsseldorf%%%



Markus Haase, Jan Rogozinski, Barbara Braschoß und Kim Meisinger (v.l.) (Foto: Pure Perfection)

Die auf Live-Kommunikation spezialisierte Agentur Pure Perfection, Wiesbaden, hat im April ein Büro in Düsseldorf eröffnet. Allmählich sei es zu eng am Hauptstandort geworden. "In Wiesbaden können wir am jetzigen Standort nicht weiter wachsen. Nahezu alle Optionen, unsere Bürokapazitäten am Gutenbergplatz zu erweitern, sind ausgeschöpft. Wer unsere Büroräume kennt, kann sich gut vorstellen, warum wir den Standort nicht aufgeben möchten“, so die geschäftsführende Gesellschafterin Barbara Braschoß.

Unter Leitung von Markus Haase, vormals bei den Agenturen Marbet und Stagg & Friends, nehmen die Dinge am neuen Standort ihren Lauf. Laut dem zweiten geschäftsführenden Gesellschafter Jan Rogozinski fiel die Wahl für Haase nicht schwer: Die Agentur und der neue Standortleiter sind bereits "seit einigen Jahren gut bekannt und befreundet".

Rogozinski fährt fort: "Eine solche Zusammenarbeit hatten wir bereits in der Vergangenheit angedacht, aber da unsere Pläne für ein gesundes und nachhaltiges Wachstum immer nachfrageorientiert sind, hatte sich der richtige Zeitpunkt noch nicht ergeben. Jetzt freuen wir uns sehr, dass es mit Markus klappt. Neben seiner Expertise und langjährigen Branchenerfahrung schätzen wir vor allem seine freundliche und unkomplizierte Art. Er nimmt sich selbst nicht so wichtig und hat es nicht verlernt, auf Veranstaltungen auch mal selbst mitanzupacken.“

In Wiesbaden wird Kim Meisinger befördert. Der bisherige Leiter der Automotive-Unit von Pure Perfection ist im April zum Director of Operations und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt worden. "Kim hat in den letzten drei Jahren den Automotive-Bereich strategisch ausgebaut. Er hat im Wesentlichen dazu beigetragen, dass wir die Rahmenvertragsverhandlungen bei Porsche und Volkswagen erfolgreich für uns entscheiden konnten“, so Rogozinski. "Neben der Umsatz- und Personalverantwortung im Bereich Automotive wurde es nun Zeit, ihm weitere Verantwortungsbereiche zu übertragen.“

Aktuell arbeite man am Aufbau einer eigenen Unit für die Themenfelder Design und Architecture. Auch damit möchte die Agentur ihren Wachstumskurs fortführen. "2017 lag der Gesamtumsatz bei 13 Millionen Euro und damit 12 Prozent über dem Ergebnis von 2016. Dabei beschäftigt die Agentur derzeit 52 Mitarbeiter", erläutert Rogozinski.

Ein weiteres Büro gibt es übrigens in Berlin.