%%%ADC 2018: Fünf Grand Prix und 342 Nägel für kreative Höchstleistungen%%%



Beim 54. ADC Wettbewerb wurden etliche Nägel verliehen, darunter fünf Grand Prix (Foto: Getty Images)

Die Gewinner des 54. ADC Wettbewerbs stehen fest. Am heutigen Donnerstagabend vergab der Art Directors Club für Deutschland e.V., Berlin, beim diesjährigen ADC Wettbewerb 50 goldene, 92 silberne, 200 bronzene Nägel sowie fünf Grands Prix Titel. Im Rahmen der ADC Awards Show wurden die besten 33 Arbeiten präsentiert. Jo Schück, TV-Moderator und ADC Präsidiumsmitglied, und Britta Poetzsch, Kreativchefin von Track, ehrten die Nagel-Gewinner auf der Bühne.

Der Grand Prix in der Kategorie Editorial ging in diesem Jahr an 'Die Welt' 'Deniz Yücels Leben auf 4,18 x 3, 10 Metern' von Welt24. In der Kategorie Räumliche Inszenierung wurde die Arbeit 'Bewegtes Land' von Datenstrudel Jörn Hintzer und Jakob Hüfner ausgezeichnet, im Bereich Design holte sich Agentur Grey Düsseldorf mit der Arbeit 'everve Continuous Cycling' den Grand Prix und die Bundeswehr Kampagne 'Mali' von Castenow Communications wurde in der Kategorie Digital ausgezeichnet. Der Schuh, der gleichzeitig ein BVG-Jahresticket ist, gewann mit dem Projekt 'BVG x adidas – Der Ticket-Schuh', von der Agentur Jung von Matt den Grand Prix in der Kategorie Werbung.

"Der ADC Wettbewerb 2018 hat vor allem gezeigt, wie schnell Kreation auf Dinge, die in der Gesellschaft passieren, reagiert. Fake News ist das Stichwort der Stunde und in der Fotografie taucht auf einmal wieder ein Trend zur Authentizität, zum Wahrhaftigen auf. Die politische Strömung hat unmittelbaren Einfluss auf die Kreation: Viele Marken überarbeiten jetzt ihre Corporate Identity", sagt ADC Jury Chairman Richard Jung.

Gold für antoni, Grabarz und Heimat

Unter den 50 Gold-Gewinnern des diesjährigen ADC Wettbewerbs befinden sich unter anderem Mercedes-Benz mit 'Grow up' konzipiert von antoni garage, die Burger King Kampagne 'Loving It' von Grabarz & Partner sowie die FDP Kampagne 'Warten wir nicht länger', für die sich Heimat Berlin verantwortlich zeigt. Erstgenannter Case ist im Ranking des ADC an der Spitze der Top 10 prämierten Arbeiten, gefolgt von Heimats 'Dark Diaries' für die FDP und Jung von Matts BVG-Ticket-Schuh.

Außerdem unter den besten zehn sind in absteigender Reihenfolge die Projekte 'Stronger than time' (Agentur: antoni garage, Kunde: Mercedes-Benz), 'Der deutscheste Supermarkt' (Agentur: Jung von Matt, Kunde: Edeka), 'Nicht-Doch-Song' (Agentur: Jung von Matt, Kunde: Sparkasse), 'Weihnachten 2117' (Agentur: Jung von Matt, Kunde: Edeka), 'The Melanoma Campaign' (Agentur: Heimat, Kunde: Deutsche Krebshilfe) und 'Faith of a Few' (Agentur: Jung von Matt, Kunde: Mini).

ADC Präsident Dr. Stephan Vogel zu den Gewinner-Cases: "Nachdem wir in der Grands Prix Jury alle Gold-Gewinner gesehen hatten, war die einhellige Meinung der Juroren: so einen starken Jahrgang hatten wir noch nie, so starke Ideen, so exzellente Umsetzungen. Auf internationalem Top-Niveau. Wir stellen diese Rolle einfach ins Netz, man kann dem Nachwuchs nicht besser verdeutlichen, wie vielfältig, brillant und crazy unsere Branche ist."

Im Vorfeld des ADC Kongresses unter dem Motto 'Fütter deine Kreativität' tagten für die Auswahl der Preise unter der Leitung des Jury Chairman Richard Jung 378 Jurymitglieder zwei Tage im HSV Stadion Hamburg. Aufgeteilt in 27 Jurys beurteilten die kreativsten Köpfe der ADC Fachbereiche die Einreichungen aus den ADC Wettbewerben 2018.

Der Kongress fand am 18. und 19. April bereits zum zweiten Mal in der ehemaligen Maschinenfabrik Kampnagel in Hamburg statt. Speaker wie Pascal Finette, Eva Wimmers, Henry Mason, Moran Cerf und Catharina Van Delden gaben Einblick, wie die Kreativbranche von Morgen aussehen wird.

Zwei weitere Grand Prix für Junioren

Zur ADC Studentin des Jahres wurde Kerstin End, Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg mit 'Artificial Blues' gekürt. ADC Absolvent des Jahres ist Tom Hegen, Hochschule Konstanz University of Applied Sciences, für die Arbeit 'Habitat – Vom Mensch geprägte Lebensräume'.

Sabina Hesse, ADC Chairwoman des diesjährigen Junior Wettbewerbs über die Auszeichnungen: "Ein Jahr, das Lust auf die Zukunft macht! Studenten, die uns tief beeindruckt haben. Und Arbeiten, die dem Bewertungskriterium 'Ihre Kategorie neu definieren' mehr als gerecht werden".

ADC Ausstellung zeigt kreativen Querschnitt

Wer die besten Arbeiten der Top-Kreativen sehen möchte, kann dies bis zum 29. April im Museum der Arbeit, Hamburg, tun. Gezeigt werden dort alle Arbeiten des ADC Wettbewerbs und des ADC Nachwuchswettbewerbs. Hier gibt es prämierte Anzeigen und Plakaten, TV-, Radio- und Kinospots, Illustrationen, Fotografien, Designarbeiten oder auch Raumkonzepten. Die Ausstellung bringt den Überblick zum State Of The Art der Kommunikations- und Kreativbranche. Zudem sind in der ADC App sämtliche Einreichungen des Profi- und Junior- Wettbewerbs einsehbar.

"Die Kreativmetropole Hamburg ist für einen der bundesweit wichtigsten Wettbewerbe der kreativsten Köpfe genau der richtige Ort. Viele prämierte Arbeiten stammen von hier. Unter dem Motto 'Fütter deine Kreativität' dient das Festival insbesondere dem Nachwuchs als Quelle des Ansporns und der Inspiration", so Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. "Es freut mich, dass der ADC auch für die nächsten Jahre Hamburg als Austragungsort gewählt hat. Willkommen in Hamburg!"