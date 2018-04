%%%Görtz und loved challengen Influencer in Kapstadt %%%

Die Hamburger Agentur loved hat für das ortsansässige Modeunternehmen Görtz eine Dachmarkenkampagne konzipiert. Dazu zogen fünf reichweitenstarke Influencer aus den Bereichen Reise, Mode, Beauty und Fotografie gemeinsam in eine WG in Kapstadt. In dieser sogenannten "#stylecommunity" sollten sie ihren Alltag dokumentieren, den Görtz mit Challenges und Tagesaufgaben rund um Schuhe und Accessoires der Frühjahr/Sommer Kollektion 2018 auflockerte. Themen waren dabei unter anderem 'New Romance' oder Challenges wie das 'Two Minutes-Outfit' oder 'Lazy Sunday'. In Kombination mit weiteren Anlässen entstanden so die Motive zur Kampagne, die von April bis Mitte Juni 2018 am PoS sowie auf allen Online- und Social Media-Kanäle läuft. Verantwortlich für die Konzeption der Kampagne bei loved ist Creative Director Mieke Haase sowie die beiden Art Directors Alexandra Michels und Christiane Eckhart.



"Wir arbeiten bereits seit einiger Zeit mit Influencern wie beispielsweise Ricarda Schernus und Max Bechmann vom catsanddogsblog zusammen. Für die Dachmarkenkampagne war uns wichtig, dass die Influencer sich wie wir auf dem deutschen Markt bewegen und verschiedene Themenfelder bedienen - im Sinne unserer verschiedenen Stilwelten", sagt Karoline Zühlke, Leiterin Brand Communications und Content Marketing bei Görtz.



"Für uns ist die aktuelle Kampagne eine ganz neue Herangehensweise. Unser Ziel war es, mit dem Einsatz von Influencern nicht nur den Zeitgeist zu treffen und eine moderne Markenführung umzusetzen, sondern auch eine Kampagne zu schaffen, die am PoS genauso funktioniert wie online oder in den Social Media Kanälen", beschreibt Frank Revermann, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing / E-Commerce und Einkauf, die Kampagnenstrategie.



Das Material wurde von den Bloggern selbst produziert und wird mit Kampagnenstart sowohl über deren eigene als auch über die Kanäle von Görtz veröffentlicht. Die aktuelle Kampagne ist die Fortsetzung der '#meoftheday'-Kampagne vom Vorjahr.