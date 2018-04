%%%wirDesign gestaltet neues CD für Homag%%%

Die Agentur wirDesgin mit Hauptsitz in Berlin hat für die Homag Group AG ein neues gruppenweites Corporate Design entwickelt. Das Unternehmen aus Schopfloch im Schwarzwald, das Maschinen und Anlagen für die Holzbauindustrie produziert, präsentierte den neuen Markenauftritt im Rahmen der europäischen Fachmesse Holz-Handwerk. Unter dem Motto 'Design trifft digital' wurde neben dem neuen Logo auch die aktuelle, digitale Maschinengeneration im frischen Design und einheitlichen Produktnamen vorgestellt. In einem eigens für die Messe produzierten Film wurde das neue Maschinendesgin am Messestand von Homag vorgeführt. wirDesign hatte 2017 bereits die IoT-Marke tapio entwickelt, die gemeinsam mit Partnern wie Homag das erste offene Ökosystem der Holzindustrie schafft.



wirDesign wurde 1983 gegründet und agiert als Marken- und Corporate Design-Agentur an den Standorten Berlin und Braunschweig. Die insgesamt 60 Mitarbeiter konzipieren und realisieren sowohl Branding-, Corporate-Design- und Kommunikationsprojekte als auch Geschäfts- und Jahresberichte. Zum Kundenportfolio zählen unter anderem Bertelsmann Stiftung, comdirect, Continental, Deutsche Bahn, Hella, ista International, Sana Kliniken, Provinzial und Volkswagen.