%%%Under Armour und Droga5 legen neue globale Kampagne mit The Rock auf%%%

Getreu dem Motto 'Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!' startet der US-amerikanische Sportartikler Under Armour eine neue globalen Kampagne. Mit dem Claim 'Will Finds A Way' will das in Baltimore ansässige Unternehmen zu ihren Ursprüngen zurückkehren und die Bedeutung von Willenskraft und Resilienz beim Erreichen von Lebenszielen unterstreichen. Die neue Kampagne wird am Beispiel verschiedener Under Armour-Athleten und ihrer Erfolgsgeschichten erzählt – allen voran dem ehemaligen Wrestler und heutigen Schauspieler Dwayne 'The Rock' Johnson. Die Filme wurde wieder in Zusammenarbeit mit der New Yorker Kreativagentur Droga5 erstellt und von den Regisseuren The Malloys und Nathalie Canguilhem von Superprime geleitet. Neben dem Spot kommen eine Microsite und Social Media-Maßnahmen zum Einsatz.

Für Johnson, den Erzähler der neuen Kampagne, sind Willensstärke, Belastbarkeit und harte Arbeit keine Fremdwörter, sondern Dinge, die auch sein Leben begleitet haben. So musste er etwa nach einer Verletzung seinen großen Traum vom Profi-Footballspieler aufgeben. Mit der Botschaft, mit Willensstärke sei nichts im Leben unmöglich, will er die Herzen und Gedanken der Menschen erobern.

"Ausreden existieren für mich nicht. In diesem Leben geht es für jeden von uns darum, aus den gegebenen Möglichkeiten das Beste herauszuholen und alles dafür zu geben, den eigenen Traum zu verwirklichen", so Dwayne Johnson. "Unsere Under Armour-Kampagne feiert die Willensstärke und ihre Kraft, Gefühle des Zweifelns und des Zögerns zu überwinden, die es in uns allen natürlicherweise gibt. Unsere Kampagne 'Will Finds A Way' fordert jeden dazu auf, sein volles Potenzial sowohl innerhalb als auch außerhalb seines Einsatzbereiches zu entfalten und auszuschöpfen."

Im Kampagnenfilm berichtet Johnson unter anderem über die Lebensgeschichten von Natasha Hastings (Sprint-Weltmeisterin), Yusra Mardini (Olympische Schwimmerin) und Dennis Smith Jr. (NBA Point Guard Dallas Mavericks). Die Athleten zeigen Wege auf, wie die Überwindung der Schüchternheit oder sozialer Ängste in jungen Jahren, über die Flucht vor Aufruhr und Krieg bis hin zum Kampf gegen die Einschränkungen körperlicher Behinderung. Insgesamt wird von acht verschiedenen Protagonisten erzählt, also männlich, weiblich, jung, alt, unterschiedliche Hautfarben, aus verschiedenen Regionen, unterschiedlich gechallenged.

"Für Under Armour steht die Leidenschaft, die Athleten bei ihren sportlichen Leistungen erbringen, stets im Mittelpunkt. Es ist unsere tiefe Überzeugung, dass Training und mentale Stärke die ultimativen Schlüssel zum Erfolg sind und diese möchten wir gerne weitervermitteln", so Adrienne Lofton, Senior Vice President Global Brand Management bei Under Armour. "Will Finds A Way" ist eine Botschaft an die ganze Welt, Grenzen neu zu definieren und etwas zu bewegen, um das Beste aus sich selbst und seinem Umfeld herauszuholen."