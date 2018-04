%%%Porsche und Faktor3 schicken Musikjournalisten Niko Hüls auf einen Roadtrip%%%



Die Premiere des Films wurde im Stuttgarter Club Schräglage gefeiert (Foto: Faktor 3)

Ein Auto, sechs Städte und zehn Künstler: Die Hamburger Kommunikationsagentur Faktor3 hat den Musikjournalisten Niko Hüls vom 'Backspin Hip Hop Magazin' im Auftrag des Stuttgarter Autobauers Porsche mit dem Modell Panamera auf die Reise zu den Wurzeln der deutschen Hip-Hop-Geschichte geschickt. Bereits im November 2017 war der Influencer für das Projekt unterwegs, in dessen Rahmen die Video-Dokumentation 'Back to Tape' entstand. Darin trifft Hüls auf Persönlichkeiten wie Samy Deluxe, Blumentopf, Namika, Moses Pelham, Curse oder Toni-L, die Einfluss auf urbane Jugendkultur haben. Die abendfüllende Dokumentation feierte im April Premiere im Stuttgarter Hip Hop-Club Schräglage. Zu der Veranstaltung waren 130 Gäste geladen, darunter auch einige der Hip-Hop-Künstler, die Hüls auf seinem Roadtrip besucht hatte.



Hüls dokumentierte die fünftägige Reise unter dem Hashtag #porschexbackspin auf den Instagram- und YouTube-Kanälen von Backspin. In insgesamt zehn Videos und mehr als 100 Postings für Instagram erzählte der Influencer von seinen Erlebnissen. Darüber hinaus verfasste er sechs Gastbeiträge für den Porsche Newsroom. Die Produktion des Films lag bei Porsche in Zusammenarbeit mit Backspin Media und Faktor 3. Die Verbindung von Porsche und Hip-Hop soll sich bewusst als Vermarktungsstrategie an neue, junge Zielgruppen richten.



"Als wir uns zu Beginn des Projekts Gedanken gemacht haben, wie Porsche und Hip-Hop zusammenpassen, wurde schnell deutlich, dass der gemeinsame Nenner eine bestimmte Form von Pioniergeist ist: etwas Neues zu schaffen, auch gegen Widerstände anzukämpfen. So haben die Künstler, die wir auf unserem Roadtrip besucht haben, ein Genre in Deutschland entwickelt, das es vorher in unserem Land nicht gab", erklärt Sven Labenz, Unit-Lead und Senior Communications Consultant bei Faktor 3.



Faktor 3 ist seit mehr als vier Jahren für Porsche tätig. Die Agentur betreut unter anderem das Projekt "Junge Vermarktung", das speziell Nicht-Automotive-Zielgruppen ansprechen soll. Darüber hinaus verantworten die Hanseaten die Positionierung und die Social Media-Kanäle des Porsche Digital Lab in Berlin und begleitet diverse Konzepte im Rahmen der internen Kommunikation. Neben Faktor3 arbeitet Porsche auch mit Kemper Kommunikation in Frankfurt sowie Grabarz & Partner aus Hamburg zusammen. Die beiden letzteren gehören zum Agenturpool des Autobauers, der 2016 aufgezogen wurde. Die Kreation und Umsetzung von Kampagnen für das Modell Cayenne obliegt Grabarz & Partner, um alle weiteren Baureihen kümmert sich der langjährige Betreuer Kemper Kommunikation.