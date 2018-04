%%%Hanf im Schokoregal: elbkind und Ritter Sport bringen neue Sorte 'Schoko & Gras' auf den Markt%%%

Nach der Einhorn-Schokolade launcht Ritter Sport nun eine weitere ungewöhnliche Limited Edition: In den quadratischen Tafeln der neuen Sorte 'Schoko & Gras' verstecken sich Hanfsamen. Damit greift der Schokoladenfabrikant aus dem schwäbischen Waldenbuch den Superfood-Trend auf und stellt sich in die Reihe bereits erschienener Hanfschokoladen anderer Hersteller. Die Verbreitungsstrategie unter dem Hashtag #schokotrip wurde in Zusammenarbeit mit der Hamburger Agentur elbkind entwickelt. Darüber hinaus erarbeitete der Dienstleister redaktionelle Inhalte, Seeding und eine Multiplikatoren-Strategie, sodass die Sorte zum Launch reichweitenstark promotet wurde.



Gianna Krolla, Senior Social Media Managerin bei elbkind, sagt: "Die neue Limited Edition sollte ein möglichst hohes Gesprächspotenzial bieten und wieder aus der Ritter Sport-Community entspringen. Ein würdiger Nachfolger für die Einhorn-Schokolade, aber im Gegensatz zum glitzernden Vorgänger ist das Thema dieses Mal durchaus polarisierend." Die Limited Editions basieren auf Datenanalysen zu aktuellen Gesprächen im Netz. Hanf sei aktuell überall Thema, so Krolla. Mit der neuen Limited Edition soll eine vorurteilsfreie Diskussion zur Nutzpflanze Hanf angestoßen werden.



Jasmin Krause, Brand Managerin Ritter Sport, ergänzt: "Wir möchten in bekannter Ritter Sport Manier selbstbewusst und frech mit dem Thema Hanf umgehen. Wie unsere Community finden wir, dass es keinen passenderen Launch-Termin für diese neue LE gibt als den Internationalen Cannabis-Tag '420' … den kleinen Spaß mit Schoko & Gras konnten wir uns dabei nicht verkneifen."