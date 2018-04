%%%Ford sucht neue globale Kreativ-Agentur%%%





Kaum eine Woche nach der Bekanntgabe des Rücktritts von Martin Sorrell als CEO der Werbe-Holding WPP, gibt es die nächsten unerfreulichen Nachrichten. Der amerikanische Auto-Hersteller Ford, einer der größten Kunden von WPP, ruft zum weltweiten Pitch um seinen Kreativ-Etat auf.



Im Mai 2016 legte WPP seine drei Agenturen Team Detroit, Blue Hive und Retial First zu Global Team Blue (GTB) zusammen und schuf so eine Customized-Agentur für den Top-Kunden Ford. Ein Sprecher von GTB bestätigte gegenüber dem US-Fachmagazin Adweek, dass GTB und WPP über den bevorstehenden Pitch informiert wurden. In der Stellungnahme heißt es weiter, dass GTB am Pitch teilnehmen wird.



Ford wird einige Teile des Werbe-Business zum Pitch ausschreiben. Welche das genau sind, ist nicht bekannt. Der Pitch soll in den nächsten Wochen über die Bühne gehen.



Die Nachricht kommt nicht ganz unerwartet nach eingen Personal-Veränderung in der Executive-Etage sowohl auf Agentur- wie auch auf Kunden-Seite. In 2017 trennte sich GTB von Chief Creative Officer Toby Barlow und entließ kurz danach über 100 Mitarbeiter an den Standorten in Michigan, London und Shanghai aufgrund nachlassender Verkaufzahlen bei Ford in den USA.

Wenig später ging Stephen Odell, der weltweite Marketing Chef von Ford in den Ruhestand. Nachfolger wurde Kumar Galhotra, ehemaliger Division President bei US-Auto-Marke Lincoln. Und Anfang 2018 verließ Nordamerika-President Raj Nair überraschendend das Unternehmen, nachdem eine Untersuchung wegen "unangebrachten Verhaltents" eingeleitet wurde.



Ford investiert in den USA rund 974 Millionen Euro (1,2 Millarden US-Dollar) in Marketing - laut Kantar Media. Die weltweiten Zahlen sollen sich auf rund das Doppelte belaufen - also bei zwei Milliarden Euro liegen.