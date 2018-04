%%%Ranking Internetagenturen: Bremer Agentur Neusta erstmals auf dem Thron%%%





Die in Deutschland aktiven Full-Service-Digitalagenturen legten im Geschäftsjahr 2017 zwölf Prozent beim Umsatz zu. Das geht aus dem neuen Internetagentur-Ranking 2018 hervor, das der Bundesverband Digitale Wirtschaft (e.V.) veröffentlicht hat. Insgesamt setzten die Agenturen 1,59 Milliarden Euro um. Die nach Umsatz erfolgreichste Digitalagentur 2017 war team neusta (104 Millionen Euro). Die Bremer Agentur kletterte von Platz drei auf Platz eins. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen: Plan.Net aus München (96,46 Millionen Euro), Reply aus Frankfurt (86,01 Millionen Euro), diva-e (66,85 Millionen Euro) und PIA Performance Interactive Alliance (66,08 Millionen Euro).

Den größten Sprung in die Top fünf machte diva-e aus Berlin (ehemals Platz zehn). Passend dazu führte 'new business' ein Interview mit Albert Brenner, Partner bei diva-e, wie Unternehmen sich digitalisieren und Chief Digital Officer einsetzen können (ET: 23.4, Bestellung hier).

"Die Full-Service-Digitalagenturen in Deutschland konnten letztes Jahr im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich zwölf Prozent wachsen. Die Branche boomt weiterhin“, sagt Anke Herbener, Vorsitzende des Fachkreises Full-Service-Digitalagenturen im BVDW. Marco Zingler, Geschäftsführer der Agentur denkwerk und Vize-Präsident im BVDW: "Einer der Haupttreiber für das Wachstum von zwölf Prozent ist weiterhin die digitale Transformation, die den Agenturen neue Geschäftsfelder eröffnet“.

Laut Ranking konnten 65 Prozent der Agenturen ihren Umsatz erhöhen. "Die Entwicklung für 2018 sehen wir sehr positiv. Gespannt blicken wir jedoch auch darauf, was die Datenschutzgrundverordnung und die anstehende ePrivacy-Verordnung für das Geschäftsmodell der Agenturen bedeuten wird“, sagt Herbener.

Der BVDW lässt Full-Service-Internetagenturen zum Ranking zu, die als solche mehrere Ebenen der Wertschöpfungskette ihrer externen Kunden im Internet abbilden und im Kern mit der Konzeption, Kreation und technischen Realisierung digitaler Lösungen betraut sind. Dafür halten die Agenturen eigenes Personal vor und erwirtschaften mit diesem Kerngeschäft mindestens 60 Prozent ihres Honorarumsatzes.

