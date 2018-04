%%%Karl Anders gewinnt Corporate Design-Etat der Hamburger Hochbahn%%%

Die Hamburger Hochbahn macht mit der ortsansässigen Marken- und Designagentur Karl Anders ihren Agenturpool komplett: Das Team um Kreativchefin Claudia Fischer-Appelt soll einen neuen Markenauftritt für die Mobilitätsplattform switchh entwickeln. Der Corporate Design-Auftrag umfasst vom Logo über Farben, Formen und Typografie bis zur Bildsprache alle Elemente einer 360°-Kommunikation in allen relevanten Kanälen.

Karl Anders konnte sich im Pitch gegen mehrere Mitbewerber durchsetzen. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Karl Anders, die uns im Pitch mit ihrer passenden Mischung aus pointierter Strategie und höchster Design-Kompetenz überzeugt haben", so Hochbahn-Marketingleiterin Christina Becker zur Etatvergabe.

Das "Studio for Brand Profiling" wurde 2011 von der Designerin Claudia Fischer-Appelt und dem Strategen Lars Kreyenhagen in Hamburg gegründet und beschäftigt aktuell 12 Mitarbeiter. Für die Hochbahn wird Karl Anders eng mit den anderen beiden Pool-Agenturen Publicis Pixelpark (siehe nb-Meldung) und SinnerSchrader Swipe zusammenarbeiten.

Die ersten gemeinsamen Gespräche seien von Kompetenz, gegenseitiger Wertschätzung und verbindlicher Gelassenheit geprägt gewesen, sagt Kreyenhagen: "So wünscht man sich die Zusammenarbeit mit Kunden und Agenturpartnern im Sinne einer unglaublich hohen, eigenen Erwartungshaltung an die Aufgabe und das Ergebnis." Und Claudia Fischer-Appelt ergänzt: "Wir können unsere Freude kaum in Worte fassen: Diejenige Marke zu entwickeln, die für neue, innovative Mobilität in und um Hamburg steht, ist eine grandiose Aufgabe, die perfekt zu uns passt. Switchh definiert den positiven Wandel, ist ein weiterer Schritt in Richtung Nutzen statt Besitzen und wird große Strahlkraft auch über Hamburg hinaus entwickeln."



Die beiden Geschäftsführer werden den neuen Kunden persönlich betreuen. Zum Team gehören darüber hinaus u.a. Art Director Nikolai Dobreff, Design Director Marcel Häusler und Projektmanagerin Martina Burger.