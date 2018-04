%%%Bloom holt B2B-Etat der Quarzwerke Frechen%%%

Mit einem Katalog-Projekt startet die Kreativagentur Bloom (Nürnberg, München) die Zusammenarbeit mit den Amberger Kaolinwerken: Das Familienunternehmen, das zur Quarzwerke Gruppe Frechen gehört, hat mehrere Aufträge an den inhabergeführten B2B-Spezialisten vergeben. Ziel ist es, die Bekanntheit des Herstellers und seiner Produkte aus Quarz, Feldspat & Co. zu steigern. "Als breit aufgestelltes und für die Zukunft gut gerüstetes Unternehmen wollen wir uns als leitungsstarker Rohstoff-Partner positionieren, der den Kunden mit seinen Qualitätsprodukten Lösungen anbietet“, erklärt Thomas Moosburger, Marketingleiter bei der Amberger Kaolinwerken Eduard Kick GmbH & Co. KG. "Bloom hat das verstanden und in diesem ersten Projekt stark umgesetzt. Die Agentur denkt mit und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Das macht richtig Spaß und bringt frischen, kreativen Wind in unsere Printmedien."

Bloom entwickelt mit einem rund 70-köpfigen Team B2B- und B2C-Kommunikation für Kunden wie Allianz Global Investors, Apollo Optik, Novartis, Stihl, Tchibo, die Tucher Traditionsbrauerei sowie Zarges.