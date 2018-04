%%%Zum goldenen Hirschen holt DB-Etat für "Ihr Einkaufsbahnhof" %%%

Der Berliner Standort der Goldenen Hirschen konnte sich in einem mehrstufigen Pitch den Etat der DB Station & Service AG für die Marke "Ihr Einkaufsbahnhof" sichern. Dabei wurde die Agentur von der ortsansässigen Management-Beratung und Hirschen-Tochter Vorn Strategy Consulting beratend unterstützt. Diese Zusammenarbeit soll für die Etat-Maßnahmen fortgeführt werden. Am Anfang soll der Relaunch der Kommunikationskanäle stehen, die anschließend weiterentwickelt und in den nächsten vier Jahren redaktionell betreut werden sollen. Dazu gehören das das vierteljährlich erscheinende Kundenmagazin 'Mein Bahnhof', das Online-Portal www.einkaufsbahnhof.de, das in den kommenden Monaten zum Content Hub ausgebaut werden soll, und der Facebook-Auftritt der Marke. 'Mein Bahnhof' erscheint in einer Auflage von knapp einer Million und liegt an über 50 Bahnhöfen aus.

"Mit neuem redaktionellen Konzept und Layout entwickeln wir das Printprodukt zu einem hochwertigen Lifestyle-Magazin weiter und verknüpfen es stärker mit der Website und Social Media – so entsteht eine deutlich stärkere Wirkung“, sagt Sascha Tegtmeier, der bei den Hirschen als Content Director für die Inhalte verantwortlich ist. Die erste neugestaltete Ausgabe erscheint Anfang Juni.

Die Hirschen sollen zudem ein einheitliches Kampagnen-Design für die 44 Einkaufsbahnhöfe entwickeln. Im Zuge der Maßnahmen soll das Image der Einkaufsbahnhöfe und die Kundenansprache verbessert werden. "Es ist eine wirklich herausfordernde Aufgabe dafür zu sorgen, dass alle 44 Einkaufsbahnhöfe sich mit der gleichen kreativen Umsetzung, Tonalität und Ausgestaltung wohl fühlen. Die modulare Kreativlösung war dabei ein zentraler Schlüssel zum Erfolg", sagt Alexander Lang, Geschäftsleiter bei Zum goldenen Hirschen Berlin.

"Wir sind glücklich, mit den Berliner Hirschen einen kreativen Partner gefunden zu haben, der alle Maßnahmen im Rahmen der 360 Grad Kommunikation bespielen kann", sagt Dr. Markus Ungruhe, Leiter Marketing/ Baukommunikation/Eventmanagement der DB Station & Service AG.