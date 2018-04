%%%Performics startet Geschäftsbereich eCommerce mit GF Ingo Kahnt %%%



Ingo Kahnt steigt bei Performics zum GF auf (Foto: Publicis Media)

Als Reaktion des Zusammenwachsens von Media und E-Commerce startete Publicis Media die globale Einheit Commerce Practice. In Deutschland hat die Publicis-Tochter Performics, eine Performance-Agentur mit Sitz in Düsseldorf, vor zwei Jahren die auf Marketplace Advertising (MPA) und Marketplace Optimisation (MPO) spezialisierte Unit Amazics (www.amazics.de) gegründet. Die 15-köpfige Abteilung wird nun zum deutschen Pendant der Commerce Practice. Nationaler Commerce Practice Lead wird Ingo Kahnt, der zum Geschäftsführer bei Performics aufsteigt. Bisher verantwortete Kahnt Content Marketing und Media Solutions bei Performics. Auf globaler Ebene wird Ali Nehme, bisher President of Commerce & Innovation für Publicis Media EMEA, die Rolle des Practice Leads übernehmen.

"Die direkte Verbindung von Media und E-Commerce ist für Unternehmen ein riesiges Wachstumsfeld“, so Frank-Peter Lortz, CEO Publicis Media DACH. "Wir helfen ihnen, ihre Konsumenten zu verstehen, ihre Markplätze dahingehend zu optimieren und Kommunikation so einzusetzen, dass Produkte dort und im Sinne bestmöglicher Consumer Experience präsentiert werden.“

Kahnt fügt hinzu: "Mit Amazics haben wir innerhalb der Performics bereits ein starkes Angebot etabliert. Nun geht es darum, Tools zu entwickeln, die Performance und ROI nicht nur von jeweils einem Kanal messen, sondern übergreifend von allen Kanälen, die zum Kauf führen. Hier profitieren wir als globales Netzwerk von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Performance Marketing."

Vor einigen Monaten verfasste Petra Schmidt, Leiterin der Unit Amazics bei Performics, als Gastautorin in unserem Printheft einen Artikel über die Customer Journey (sie arbeitet unverändert in dieser Position bei Amazics)