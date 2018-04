%%%D&AD 2018: 11 Pencil für Deutschland in der ersten Runde%%%

Die erste Runde der D&AD Pencil 2018 ist entschieden. Unter 184 Pencil-Gewinnern sind auch elf Arbeiten aus Deutschland. Ob es Wood, Graphite, Yellow oder Black Pencil sind, wird erst bei der Award Ceremony am 26. April 2018 in London bekannt geben.Die Agentur-Gruppe Jung von Matt sichert sich in der ersten Runde sechs Pencil. Drei Pencil gibt es für EDEKA mit der Kampagne "The most German supermarket" in PR, Creativity for Good und Outdoor Advertising. Der Ticket-Schuh für den Berliner Verkehrsverbund in Zusammenarbeit mit adidas bekommt je einen Pencil in Experiential und PR. Ebenfalls in Outdoor Advertising geht ein Pencil an "Modern Slavery" für die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM).Die Hamburger Agentur Grabarz & Partner holt zwei Pencil - einen für "Loving 'It' " für Burger King in PR und einen weiteren für "Kid's Dreams" für Volkswagen in Film Advertising. Mit je einer Arbeit sind folgende Agenturen dabei: DDB Germany Grey und Kolle Rebbe . Mit der Arbeit "Bischöfliches Hilfwerk misereos 'Misereos Micro Meals'" sichert sich Kolle Rebbe in Experiential. In Crafts for Advertising sind DDB mit "Hidden Kids" für Volkswagen und Grey mit "Open your Eyes" für Terres des Femmes vertreten.