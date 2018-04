%%%Serviceplan inszeniert die Deutsche Telekom als Treiber der Digitalisierung%%%

Das Kölner Büro von Serviceplan unterstützt die Deutsche Telekom dabei, sich als Treiber der Digitalisierung und als relevanter IoT-Anbieter im Markt zu positionieren. Im ersten Schritt realisierte das Team um Geschäftsführer Oliver Grüttemeier eine Kampagne, die auf der Hannover Messe zwischen dem 23. und 27. April 2018 Premiere feiert.

Die Kampagne inszeniert die Digitalisierung anhand von Anwendungsbeispielen mit Bildern und Headlines, die bereits bestehende IoT-Lösungen beschreiben. So zeigt ein Motiv zum Beispiel eine Aufnahme eines Frachthafens aus der Vogelperspektive mit der Botschaft, dass im Internet der Dinge Container nie wieder verloren gehen. Auf der Hannover Messe werden die Kampagnen-Motive im XXL-Format am Skywalk und an einer nahegelegenen Tankstelle gezeigt. In der Folge werden weitere Motive sowie eine nachgelagerte Performance-Kampagne sowohl online als auch in Print zu sehen sein. Dabei werden unter anderem die Bereiche Automotive und Logistik, Smart City, Healthcare, und Manufacturing im Fokus stehen.

"Indem wir aufmerksamkeitsstarke Bilder mit konkreten Botschaften zusammenbringen, erzeugen wir gleichzeitig Größe und machen das Internet der Dinge trotzdem für jeden greifbar", erklärt Oliver Grüttemeier, Geschäftsführer von Serviceplan Köln. Ansprechpartner bei Serviceplan Köln ist das Team rund um Grüttemeier Christina Schilde (Kreation), Verena Meyer (Text), Christian Haase (Beratung), Stefan Motzigemba (Art) und Marcel Pfeiffer (Online-Konzeption).