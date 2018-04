%%%Hello München gewinnt Kampagnen-Etat von Invest in Bavaria%%%

Die Münchner Agentur Hello konnte sich im Pitch der Ansiedlungsagentur des Freistaats Bayern Invest in Bavaria gegen drei weitere Agenturen durchsetzen und holte den Auftrag, eine internationale Kampagne speziell für die Start-up-Szene zu entwickeln. "Hello hat uns mit einem für unsere Zielgruppen überzeugenden Mix aus digitaler Kompetenz, Kreativität und tiefem Verständnis des Potentials Bayerns als digitaler High-Tech-Standort überzeugt", sagt Alex Podolay, Senior Manager Marketing & Öffentlichkeitsarbeit bei Invest in Bavaria. Erste Maßnahmen starte im Sommer/Herbst dieses Jahres.

Hello wurde 2008 in München gegründet und zählt heute zu den 50 größten inhabergeführten Kreativ-Agenturen Deutschlands. Das rund 60-köpfige Team arbeitet für Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - dazu zählen adidas, BMW, Mini, Prefa, Osram, HUK24, Accor Hotels, Oddset, die Bayerische Zugspitzbahn und BSH. Seit 2014 ist Hello mit einem weiteren Standort in Wien vertreten (www.hello-vienna.at).