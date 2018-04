%%%Grundig macht den Michelin-Sternekoch Massimo Bottura zu seinem ersten Markenbotschafter%%%



Bei der Grundig-Veranstaltung Respect Food wurde Massimo Bottura (m.) als neuer und erster Markenbotschafter vorgestellt (Foto: Grundig)

Der Heim-Elektronik-Hersteller Grundig in Nürnberg präsentiert den Michelin-Sternekoch und renommierten Gastronomen Massimo Bottura als ersten Markenbotschafter des Unternehmens. In seiner neuen Rolle wird Bottura in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen die Themen Qualität, Innovation und Kultur vorantreiben und dazu beitragen, das Zuhause der Menschen und damit auch die Welt ein wenig besser zu machen.

Der Chefkoch und Inhaber der Osteria Francescana, von der 'New York Times' als einer der einflussreichsten kreativen Genies der Welt gewürdigt, wird seine Erfahrung und sein Wissen über Kochen, Essen, Lebensmittel und deren kreative Zubereitung einbringen, um gemeinsam mit Grundig eine Reihe von Haushaltsgeräten zu entwickeln. Die von Botturas Leidenschaft für Musik und Kunst inspirierten Produkte sind aktuell in der Entwicklung und werden im Laufe des nächsten Jahres auf den Markt kommen – ausgestattet mit neuester Technik und Innovation – und das alles im bekannten, edlen Grundig-Design.

Bekanntgegeben wurde die Ernennung zum Markenbotschafter im Rahmen der Grundig-Veranstaltung Respect Food, welche die von Bottura gegründete gemeinnützige Organisation Food for Soul unterstützt. Ziel dieser Organisation ist es, städtische Gemeinschaften durch Suppenküchen – sogenannten Refettorios – die Möglichkeit zu geben, das Bewusstsein für das weltweite Problem der Lebensmittelverschwendung zu schärfen. Weitere Unterstützer des Projekts Food for Soul waren bekannte Kochgrößen, die bei der Veranstaltung auch jeweils eine Live-Cooking Performance darboten: Andrea Berton (Berton, Mailand), Enrico Cerea (Da Vittorio, Bergamo), Carlo Cracco (Cracco in Galleria, Mailand), Antonio Guida (Silk, Mandarin Oriental Hotel, Mailand), Giancarlo Morelli (Pomiroeu, Monza), Matias Perdomo (Contraste, Mailand) und Viviana Varese (Alice Eataly, Mailand).