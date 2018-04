%%%Segmenta wächst weiter und meldet 58 Prozent Umsatzplus%%%

Neue Kunden, neue Mitarbeiter, ein neuer zusätzlicher Standort: Die Hamburger Kommunikationsagentur hat auch 2017 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. 4,2 Millionen Euro Honorarumsatz meldet Segmenta Communications für das Geschäftsjahr 2016/2017 - das sind 58 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum.

Zum Wachstum hätten nicht nur neue Kunden wie z.B. die Fuchs Gruppe mit ihren Gewürzmarken Fuchs und Ostmann beigetragen - auch die Zusammenarbeit mit Bestandskunden konnte gezielt ausgebaut werden. So verantwortet Segmenta beispielsweise für Bosch Hausgeräte auch die Social Media Kommunikation inklusive der Strategie und die Konzeption. Ein weiterer Meilenstein des vergangenen Jahres war die Übernahme der Hamburger PR-Agentur Heine Kommunikation mit Kunden wie Facebook und Instagram.

Dafür hat Inhaber und Geschäftsführer Nico Ziegler seine Mannschaft kräftig aufgestockt: Über 50 Kommunikationsexperten, und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr, betreuen Etats aus den Bereichen Food & Beverages, Technology, Living & Lifestyle sowie Medien und Kultur. Neben Kreativen holte er vor allem weitere Social Media- und Digitalexperten an Bord.

"58 Prozent Steigerung beim Honorarumsatz ist eine tolle Zahl", sagt Ziegler. "Aber was dahinter steckt, ist das eigentlich Wichtige für mich: Wir haben unsere Kreativabteilung und unsere digitale Kompetenz enorm ausgebaut und außerdem einen neuen Standort in München eröffnet. Das ist eine tolle Entwicklung und in 2018 haben wir noch viel vor."