%%%Scholz & Friends kreiert neuen Markenauftritt für Artdeco %%%

Brigitte Fuchs, Geschäftsführerin des Düsseldorfer Standorts von Scholz & Friends, hat einen weiteren Auftrag im Beautysegment an Land gezogen: Die Kreativen entwickeln einen neuen Markenauftritt für Artdeco. Das 1985 von Helmut Baurecht gegründete Familienunternehmen ist nach eigenen Angaben Marktführer im deutschen Fachhandel. Weltweit ist Artdeco in 78 Ländern präsent.

Unter dem Motto "Luxus, den man sich leisten kann" entstand ein neuer visueller Auftritt für die Website, die Social Media Kanäle, Anzeigen sowie für den POS. Das neue Corporate Design wird sukzessive eingeführt. Auf Facebook und Instagram wurden bereits einzelne Posts im neuen Look veröffentlicht, außerdem wurden erste Anzeigen in Beauty- und Lifestylemedien geschaltet. Als besondere Merkmale stechen die Headline im Typografie-Mix und das klare Raster hervor. Promotions am POS, ebenfalls mit überarbeiteter Designvorgabe für die Bildwelt der Modelle, sind ab Mitte des Jahres zu sehen.



"Es war eine schöne Kreativaufgabe, Artdeco mit einer neuen, modernen Handschrift klar zu profilieren und wieder zum Strahlen bringen zu können. Ganz so, wie es die Marke mit ihrem täglichen Luxusgefühl jeder Frau ermöglicht", sagt Fuchs. Das Düsseldorfer Büro von Scholz & Friends bringt u.a. aus der Arbeit für Henkel Beauty Care Erfahrung im Kosmetiksegment mit. Vor wenigen Wochen konnten die rheinländischen Kreativen einen Pitcherfolg verbuchen und sich den Social Media-Etat von Nespresso sichern.