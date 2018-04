%%%Lucky Shareman sorgt für mehr Überblick für Influencer Marketing%%%



Lucky Shareman veröffentlicht Grafik zur Influencer Marketing-Landschaft in DACH (Foto: Lucky Shareman)

Das Influencer Marketing professionalisiert sich zunehmend und es gibt bereits eine Reihe von Dienstleistern, die sich auf diesen Bereich professionalisiert haben: Agenturen, Netzwerke und Plattformen unterstützen Unternehmen, Marken und Agenturen mit ihrer Expertise. Um den Überblick zu behalten, hat die Hamburger Influencer Marketing-Agentur Lucky Shareman insgesamt 50 Unternehmen recherchiert, kategorisiert und in einer Influencer Marketing-Map grafisch dargestellt.



Björn Wenzel, Gründer und Geschäftsführer von Lucky Shareman, erklärt die Motivation hinter dem Projekt: "Der Influencer-Marketing-Markt ist diffus, die Einordnung und Abgrenzung der Player ist nicht einfach. Mit der Grafik wollen wir Marken und Agenturen Orientierung geben und ihnen zeigen, wer was im Influencer-Marketing leistet."



Die Zusammenstellung der Grafik erfolgte auf Basis der Angaben auf den Websites der Dienstleister – ein Aufnahme-Kriterium war ein Standort des Unternehmens in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Grafik erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenzel sagt: "Wir haben uns auf die Spezialdienstleister konzentriert. Allein der Agenturbereich ist so groß, dass er sich nicht in Gänze abbilden lässt. Neben Influencer-Marketing-Agenturen setzen auch andere Arten von Agenturen Influencer-Marketing-Kampagnen um. Dazu gehören klassische Werbeagenturen, PR-Agenturen, Social-Media-, Digitalmarketing-, Kreativ- oder Mediaagenturen. Influencer-Marketing boomt."



Die Map unterscheidet folgende Kategorien von Dienstleistern:



Influencer-Marketing-Agenturen , die Strategien und Konzepte entwickeln, die Auswahl der Influencer übernehmen, Kampagnen umsetzen und individuelle Beratung für Marken und Agenturen bieten. Sie lassen sich in zwei Subkategorien aufteilen:

- Agenturen ohne Künstler , die keine Influencer unter Vertrag haben und bei der Auswahl unabhängig vorgehen.

- Agenturen mit Künstlern , die einzelne Influencer exklusiv unter Vertrag haben und den Marken diese für Kampagnen vorschlagen

, die Strategien und Konzepte entwickeln, die Auswahl der Influencer übernehmen, Kampagnen umsetzen und individuelle Beratung für Marken und Agenturen bieten. Sie lassen sich in zwei Subkategorien aufteilen: - , die keine Influencer unter Vertrag haben und bei der Auswahl unabhängig vorgehen. - , die einzelne Influencer exklusiv unter Vertrag haben und den Marken diese für Kampagnen vorschlagen Netzwerke (Talent Agencys) , die über ein exklusives Portfolio an Influencern verfügen und primär für deren Vermittlung tätig sind.

, die über ein exklusives Portfolio an Influencern verfügen und primär für deren Vermittlung tätig sind. Plattformen (Automatisierte Netzwerke) , die über große Datenbanken aus nicht-exklusiven Influencern verfügen. Marken und Agenturen können hier ihre Kampagnen selbst automatisiert steuern. Sowohl Auswahl der Influencer als auch Kampagnenmanagement, Tracking und Messung sowie teilweise die Kontaktpflege mit den Influencern (Influencer-Relationship-Management) sind über diese Anbieter möglich.

, die über große Datenbanken aus nicht-exklusiven Influencern verfügen. Marken und Agenturen können hier ihre Kampagnen selbst automatisiert steuern. Sowohl Auswahl der Influencer als auch Kampagnenmanagement, Tracking und Messung sowie teilweise die Kontaktpflege mit den Influencern (Influencer-Relationship-Management) sind über diese Anbieter möglich. Technologie-Anbieter umfassen Plattformen mit API-Schnittstellen, die Marketing-Verantwortliche bei der Planung und Durchführung von Influencer-Marketing-Kampagnen in Teilbereichen unterstützen, wie zum Beispiel Recherche- und Reporting-Tools. Der Großteil stammt aus den USA und ist deshalb nicht auf der Influencer Marketing-Map vertreten.



Die Influencer-Marketing-Map von Lucky Shareman gibt es auch im Blog der Agentur: http://bit.ly/LuckyInfluencerMarketingMap



Die Übersicht der Spezialdienstleister im Influencer Marketing in der Region DACH (Foto: Lucky Shareman)