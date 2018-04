%%%Divimove eröffnet neuen Standort in den Niederlanden%%%

Die RTL-Tochter Divimove setzt ihre internationale Expansion fort: Ein rund 20-köpfiges Team betreut ab sofort im frisch eröffneten Büro in Amsterdam Influencer und Marken aus den Niederlanden bei ihren Aktivitäten auf YouTube und anderen Online-Video-Plattformen. Neben dem Hauptsitz Berlin ist Divimove bereits in Madrid, Mailand und Paris präsent.

Die Geschäfte der inhouse Online-Video-Kreativagentur Brandboost by Divimove werden von Ruben Stuurman, Head of New Business Development Benelux, geleitet. Sein Team zeichnet verantwortlich für die ganzheitliche strategische Beratung von Markenpartnern wie Playstation, ING und Universal Pictures und die Produktion von Video-Content-Formaten.

Die Netzwerkaktivitäten und das Influencer-Management verantwortet Renee Snaak als Influencer Lead. Unter Vertrag stehen Content Creators wie NikkieTutorials, Dylan Haegens, Monica Geuze und Enzo Knol.

"Unser Ziel ist es, die Zukunft des niederländischen Online-Video-Marktes fortan noch stärker an vorderster Stelle mitzugestalten", erklärt Sebastiaan van Dam, Chief Audience Office und Co-Founder von Divimove. Das 2012 gegründete Influencer-Netzwerk generiert in Europa mit 900 Partnern in sechs Ländern eine Gesamtreichweite von über zwei Milliarden Videoaufrufen pro Monat. Im deutschsprachigen Raum arbeitet die Divimove GmbH mit Sitz in Berlin u.a. mit Sally, FelixBa, BullshitTV, Alexibexi und The Real Life Guys zusammen. Zum Kundenportfolio zählen u. a. Nestlé, Unitymedia, Puma, Gillette, Doritos und die Deutsche Bahn.