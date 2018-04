%%%Samsung und Cheil eröffnen ersten Brand Flagship Store in Deutschland%%%



Der Samsung Flagship Store in Frankfurt umfasst vier Stockwerke (Foto: Cheil)

'Samsung Showcase' – unter diesem Namen hat Samsung seinen bundesweit ersten Brand Flagship Store eröffnet. Auf vier Stockwerken und über 1.800 Quadratmetern präsentiert der südkoreanische Elektronik-Konzern seine Produktwelten von Mobilgeräten bis zum Internet of Things auf der Einkaufsstraße Frankfurter Zeil. Das von Cheil Germany, MDLab und Cheil Worldwide entwickelte und umgesetzte Konzept soll weg vom isolierten Betrachten von Produkten und der reinen Produktshow, hin zu realen Anwendungsszenarien, bei denen insbesondere die Vernetzung der Devices im Mittelpunkt steht.



Die Inszenierung des neuen Stores setzt nach Angaben von Cheil auf Begeisterung, Teilhabe, Ausprobieren, Experimentieren und die Neugier seiner Besucher. Die Sinnhaftigkeit und der Nutzen digitaler Solutions, die den Konsumenten unterstützen und im Alltag bereichern, werden direkt erlebbar. Entstanden sei eine neue, emotionale und aktivierende Verbraucherwelt.







"Bedürfnisse von Menschen und Marken unter einem Dach vereint"

Im Erdgeschoss können Besucher Produkt-Highlights wie das Galaxy S9 oder das innovative TV The Frame entdecken, welchem im hinteren Bereich eine Fläche gewidmet ist, die wie eine Kunstgalerie anmutet. Hier gibt es zudem eine Fläche für den digitalen Nachwuchs.



Während im zweiten Obergeschoss 4D Gaming Experience und Entertainment in virtuellen Welten im Vordergrund stehen, widmet sich Samsung eine Etage tiefer der intelligenten Vernetzung von Devices, wie Haushaltsgeräten. Der Bereich soll das Internet of Things veranschaulichen und zeigen, wie Produkte im Smart Home miteinander kommunizieren und funktionieren können. Eine Real-Life Experience bietet dabei der Café-/Barbereich, in dem Samsung-Geräte in einer voll funktionsfähigen Smart-Home Küche zum Einsatz kommen. Darüber hinaus wird hier auf der 'History-Wall' die Entwicklung der Mobiltelefonie & Mobilkommunikation erlebbar gemacht. Zusammen mit weiteren Hintergrundinfos erleben Besucher die Innovationskraft, die die Marke Samsung dorthin gebracht hat, wo sie heute steht.



Das Untergeschoss bietet neben einem großen Customer-Service-Bereich mit Direktwartung und Smart Service Support ein Auditorium, das zukünftig als Austausch- und Begegnungsstätte für Vortragsreihen, Schulungen, Events und Co-Working Space genutzt wird. Ein weiteres Highlight ist die vier Stockwerke hohe LED Wall, die dem gesamten Store einen futuristischen Rahmen verleiht.



Volker Selle, CEO & President Cheil Germany, sagt: "Der neue Flagship-Store veranschaulicht eindrucksvoll, wo es in der Kommunikation zwischen Marken und Konsumenten hingeht: Nicht das Produkt steht im Fokus, sondern der Konsument. Das war für uns der treibende Punkt in jedem Moment der Planung und Umsetzung." Und Roland Rudolf, Chief Creative Officer Cheil Germany, ergänzt: "Dank interdisziplinärer Teams aus Kreativen und Architekten, unserer langjährigen Erfahrung im Retail/Shop-Segment sowie einem tiefen Verständnis für digitale Transformationsprozesse ist ein einzigartiger Ort entstanden, der die Bedürfnisse von Menschen und Marken im wahrsten Sinne des Wortes unter einem Dach vereint."



Cheil Germany zeigt sich für das Planungsverfahren und die bauliche Umsetzung verantwortlich. Letzteres wurde in gerade einmal sechs Monaten vollendet. Das Design stammt von MDLab in Kooperation mit Cheil Worldwide (Seoul, Südkorea).