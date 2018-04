%%%MullenLowe Group gewinnt Etat der Edgewell Personal Care Company%%%

Die Hamburger Kreativagentur GGH MullenLowe, gerade erst in den Schlagzeilen wegen des Abgangs von Kreativchef Florian Grimm (mehr lesen bei nb), profitiert von einem Etatgewinn ihrer britischen Mutter: Die US- amerikanische Edgewell Personal Care Company, kurz EPC, hat die MullenLowe Group zum globalen Kreativagenturpartner gewählt. EPC besitzt Marken wie Wilkinson, Playtex, Stayfree und Hawaiian Tropic. Der FMCG-Hersteller will künftig seine internationale Kommunikation neu ordnen und stringenter ausrichten. Das Mandat der MullenLowe Group reicht von der globalen Markenstrategie über integrierte Kampagnen bis hin zum Social Media Content und Community Management für das gesamte Produktportfolio – in fünfzig Märkten weltweit. In Deutschland wird GGH MullenLowe die hierzulande vertretenen Marken betreuen.

"Edgewell is a transformative win for MullenLowe Group, with a major global consumer marketer who has ambitious growth objectives, an innovative consumer-driven business model, and an inspiring challenger spirit," sagt Alex Leikikh, Global Chief Executive Officer der MullenLowe Group.