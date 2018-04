%%%D&AD 2018: 46 Pencil für Deutschland - JvM holt allein 16%%%

Serviceplan mit zwei Pencil in Direct für "Fittle - The first 3D printed Braille puzzel" und "Penny Give Bag"

Anorak Film mit zwei Pencil für "MINI JCW TV" in Film Advertising Crafts

denkwerk mit einem Pencil in Digital Design für "Social Tools" für Stanley Black & Decker Deutschland

Proximity Worldwide mit einem Pencil in Film Advertising Crafts für "Lidl - The Cheapest Christmas Ad"

Grey bekommt einen weiteren Pencil für "Open Your Eyes" in Graphic Design

Neue Gestaltung mit einem Pencil in Graphic Design für "Staatstheater Mainz - Concerrs for young"

beiarbeit mit einem Pencil in Graphic Design für "Theatre Bielefeld: Seasonposters"

Der Spiegel mit zwei Pencils in Magazine & Newpaper Design für "America Frist: DER SPIEGEL magazine cover" und "Donald Trump Cover Serie"

Cheil Germany mit einem Pencil in Packaging Design für "FEEDitBAG"

Philipp und Keuntje mit einem Pencil in Product Design für "Rimowa Electronic Tag"

ATELIER BRÜCKNER mit einem Pencil in Spatial Design für "Hyundai Motorstudio Goyang"

BLACKSPACE mit einem Pencil in Spatial Design für "G70 Festival Seoul" für Genesis Motors



Die D&AD Awards sind im vollen Gange - am zweiten und letzten Tag der Judging-Sessions wurden weitere 527 Pencil vergeben. Damit werden am 26. April 2018 insgesamt 721 Pencil bei der Award-Show ihren Besitzer wechseln. Hier erfahren die Gewinner auch. ob sie Wood, Graphite, Yellow oder gar Black gewonnen haben. Für deutsche Agenturen gab es weitere 35 Pencil nach Day One mit nur elf Trophäen gehen 2018 also 46 Pencil nach Deutschland.Die Agentur-Gruppe Jung von Matt sichert sich weitere zehn Pencil. Drei gehen an die EDEKA-Kampagne "The most German supermarket" in Direct und zweimal Branded Entertainment. Ebenfalls für EDEKA gibt es je einen Pencil in Film Advertising Crafts für "Christmas 2117" und " Eatkarus". Zwei Pencil bekommt JvM für "Not Sure" für die Sparkasse in Radio and Audio. Weitere Pencil gab es für "BVG x adidas: der Ticket-Schuh"für den Berliner Verkehrsverband und "Transformation of a Landmark" für BMW in Branding sowie "H2O of G20: Watercannon - water for Africa" für Viva con Agua de Sankt Pauli in Packaging Design. Insgesamt gewinnt Jung von Matt 16 Pencil und damit der mit Abstand erfolgreichste Teilnehmer aus Deutschland.Je drei Pencil gehen an Heimat, Iconoclast, DDB und Kolle Rebbe. Die in Berlin ansässige Film-Produktion Iconoclast sichert sich drei Pencil in Music Video mit "Kendrick Lamar - Element" für Top Dawg Entertainment. Die Berliner Agentur Heimat holt je einen Pencil für "The Dark Diaries" (Freie Demokratische Partei) in Art Direction, "Hornbach. Sweat it out." in Film Advertising Crafts und "German Cancer Aid – Melanoma Campaign" in Press Advertising. Die Hamburger Agentur Kolle Rebbe gewinnt zwei Pencil für die Lufthansa-Kampagne " "LifeChangingPlaces - Lofoten" in Film Advertising Crafts und sicherte sich an Tag eins einen Pencil für "Bischöflisches Hilfswerk misereor" in Experiental. Und auch das Berliner DDB -Team bekommt ebenfalls zwei Pencil an Day Two für Volkswagen-Kampagnen: "Live Way More Interesting Than Yours" und "Hidden Kids" in Press Advertising. "Hidden Kids" holte sich bereits einen Pencil in Crafts for Advertising.Weitere Pencil Gewinner an Tag Zwei sind:

Für die Schweiz gab es am zweiten Tag vier weitere Pencil: Walker sichert sich je einen Pencil für "Trump's next move" für Kein & Aber in Press Advertising und Writing for Advertising. Für Wirz/BBDO gab es einen weiteren Pencil für "IKEA Sleep Concert" in Branded Entertainment und Hubertus Design holt einen Pencil in Book Design für "The most Beautiful Swiss Book 2016".

Das Top Ranking nach Ländern sieht wie folgt aus: Die USA führen mit 194 Pencils, gefolgt von Großbritannien (165), Japan (49) und Deutschland (46).



Alles Infos zum ersten Tag des D&AD Judging gibt es hier. Alle Gewinner des D&AD 2018 finden Sie hier. Die Übergabe der D&AD Awards findet am 26. April 2018 in der Truman Brewery in London statt.