PR-Agenturen können kräftig zulegen

Die Geschäfte laufen gut für Deutschlands PR-Agenturen: Die 22. Ausgabe von Pfeffers PR-Ranking weist für die teilnehmenden Agenturen einem Gesamtumsatz von 688,2 Millionen Euro aus - 7,94 Prozent mehr als im Vorjahr auf Basis vergleichbarer Agenturmeldungen aufsummiert wurde. Davon gehen 50,3 Prozent auf das Konto der 36 am Ranking teilnehmenden GPRA-Agenturen.

Wenig Bewegung gab es an der Spitze: Platz 1 verteidigt die mc Group, Berlin, mit einem Honorarumsatz von 57,2 Mio Euro (+1,1 % gegenüber Vorjahr). Die Hamburger fischerAppelt-Gruppe kann ihren zweiten Platz mit einem Zuwachs von 10,1 Prozent auf 54,9 Mio. Euro komfortabel absichern. Leichte Rückgänge verzeichneten auf Platz 3 die Düsseldorfer Ketchum Gruppe mit -5,3 % auf 46,36 Mio. Euro und auf Platz 4 Edelman.ergo, Frankfurt/M., mit einem Minus von 3,1 Prozent auf 29,93 Mio. Euro.

In Hamburg konnte Achtung kräftig zulegen und zieht mit einem Plus von 17,8 % auf 17,58 Mio. an Ortskonkurrent Faktor 3, plus 7,2 % auf 16,4 Mio., vorbei.

Der stärkste Neueinstieg gelang ressourcenmangel: Die Hirschen-Tochter kann sich mit einem Honorarumsatz von 15,22 Mio. Euro auf Rang 10 platzieren.

Das wichtigste Branchenfeld war 2017 Gesundheit/Medizin/Pharma: 47 Agenturen erwirtschafteten hier 74,9 Millionen Euro Honorarumsatz. Danach folgt der Bereich IT/Computer/Telekommunikation mit 48 Agenturen und 68,2 Millionen Euro Umsatz.

Dass es der Branche gut geht, zeigen auch weitere erhobene Daten. So stieg der Personalstamm der Teilnehmer insgesamt um sechs Prozent auf 6.297 Mitarbeiter. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Umsatz lag 2017 bei knapp 110.000 Euro.

Insgesamt erfasst Pfeffers PR-Ranking die Umsatzzahlen von 133 Agenturen. Es enthält über sechzig Spezialauswertungen z.B. nach Branchen und Bundesländern.