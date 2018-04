%%%Mediaplus holt B2B-Neugeschäft bei Senvion %%%

Der Hamburger Standort von Mediapuls meldet einen Neuzugang auf der Kundenliste: Der Windenergie-Anbieter Senvion lässt eine On- und Offline-Anzeigenkampagne durch die Serviceplan-Tochter betreuen. Ab dem 1. Mai 2018 präsentiert eine B2B-Imagekampagne das Unternehmen in Deutschland und in England in verschiedenen Fachpublikationen, digitalen Medien und Social Media.

Das Team unter Leitung von Geschäftsführerin Patrizia Böing und Geschäftsleiterin Nicol Huckfeldt überzeugte den Kunden mit Branchen-Expertise: Mediaplus hat u.a. bereits für die Messe WindEnergy in Hamburg gearbeitet.

Auf Kundenseite verantwortet Dirk Luttermann, Head of Marketing bei Senvion, den Etat. "Wir freuen uns auf unseren neuen Markenauftritt zur Hamburg WindEnergy im September 2018, den wir auch mit der tatkräftigen Unterstützung durch Mediaplus im Vorwege in den verschiedenen Medien spielen werden", kündigt Luttermann an.

Die Senvion S.A. betreibt weltweit über 7.500 Anlagen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg und deutscher Niederlassung in Hamburg beschäftigt 4.00 Mitarbeiter.