%%%Doppel-Gold für Heimat bei der Klappe 2018%%%

Am heutigen Abend verlieh der Deutsche Marketing Verband e.V., Lübeck, zum 38. Mal Die Klappe. Im Filmwettbewerb für Werbeformate auf allen Kanälen vergab die 24-köpfige Expertenjury aus Kunden, Kreativen, Produktionen und Presse, unter Leitung der Juryvorsitzenden Alexander Schill, CCO Serviceplan, der als Ersatz für Christian C. Rätsch, Saatchi & Saatchi, eingesprungen war und Preethi Mariappan, SapientRazorfish, insgesamt 4 goldene, 19 silberne und 37 bronzene Auszeichnungen für Bewegtbild-Arbeiten.



Abräumer des Abends war Jung von Matt. Die Hamburger Agenturgruppe strich 23-mal Edelmetall ein, davon einmal Gold für den Edeka-Film 'Der deutscheste Supermarkt'. Heimat ging mit elf Klappen davon zweimal Gold für die 'Dark Diaries' im Auftrag der FDP nach Hause. Die 4. goldene Klappe ging an die Züricher Agentur Rod Kommunikation für die Filmserie 'Safer-Sex-Check' im Auftrag des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit (BAG).



Die Medaillenvergabe erfolgte im Rahmen der Preisverleihung moderiert von Christian C. Rätsch im Theater Kehrwieder in Hamburg. Der Wettbewerb 2018 bewertete über 400 Arbeiten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ein Einreichungsplus von knapp 30 Prozent (320 im Vorjahr) in sieben Kategorien. Alle Filme sind online unter www.dieklappe.de zu sehen. Mehr über die Gewinner lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 18 von 'new business'. Ein Probe-Abo kann hier bestellt werden.