%%%Deutscher Digital Award 2018: 13 Mal Gold und ein Best of-Preis%%%

Die Gewinner des vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. veranstalteten Deutschen Digital Award 2018 stehen fest: Moderator Jan Böhmermann konnte 13 Mal Gold verkünden sowie einen Best of-Preis. Die rund 500 Gäste im Berliner Motorwerk feierten zudem 23 Silber-Gewinner und 24 Bronze-Preisträger.



Die Einreichung 'Mali – Der Auslandseinsatz' von Castenow Communications und Crossmedia im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung gewann den Best of-Preis des Deutschen Digital Award 2018 sowie zwei goldene Auszeichnungen. Bei der Kampagne werden acht Soldaten im Auslandseinsatz per Video begleitet. Die digitale Community kann parallel mit einem Chatbot darüber kommunizieren, der in den Facebook Messenger integriert ist.



"Die Kampagne erzeugt Gänsehaut und Spannung auf YouTube, sie hat als eine der wenigen den Chatbot sinnvoll eingesetzt und rückt so noch näher ran. Die Bundeswehr beweist damit eine gelungene Fortsetzung von einem sehr schwierigen Thema", sagt Jury-Präsidentin Alina Hückelkamp (of Unicorn & Lions). Eine besondere Erwähnung der Jury gilt der Kampagne 'tagesschau.de - Sag's mir ins Gesicht' von ARD Aktuell (Agentur: La Red). Mit dem Projekt bietet die Redaktion der Tagesschau ihren Kritikern den direkten Kontakt per Video-Chat.



"Wir haben einen starken Jahrgang erlebt mit einer entsprechend langen Shortlist", sagt Marco Zingler (denkwerk), Vize-Präsident des BVDW. "Die Digitalisierung hat einen weiteren Evolutionsschub vollzogen. Die Möglichkeiten der Unternehmen, mit ihren Kunden zu kommunizieren, werden immer vielfältiger und interaktiver." Anke Herbener (Digital Changers), Vorsitzende des Fachkreises Full-Service-Digitalagenturen im BVDW, ergänzt: "Die Preisträger haben faszinierende Ideen und Lösungen entwickelt, die Erfahrungen wirklich erlebbar machen. Die Jury musste aus vielen starken Arbeiten auswählen, hat aber ein gutes Auge bewiesen."



Insgesamt wurde 60 Mal Edelmetall vergeben. Die erfolgreichsten zwei Agenturen waren demodern und Jung von Matt mit jeweils sechs Preisen. Die Jury, die aus Agentur-Experten, Vertretern von Markenunternehmen und Journalisten bestand, musste aus insgesamt 452 Einreichungen auswählen.



Die Goldgewinner auf einen Blick:

• Kategorie Digital Advertising Campaigns - Cross-Digital Campaign: Bundeswehr Mali (Agentur: Crossmedia, Kunde: Bundesministerium der Verteidigung)

• Kategorie Digital Live-Experience - Digital Installations / Events (VR/AR): E-Heroes (Agentur: Baker Street, Kunde: Zürcher Elektroverband)

• Kategorie Digital Live-Experience - Digital Installations / Events (VR/AR): Virtual Reality Ulm Experience (Agentur: demodern, Kunde: Interactive Media Foundation)

• Kategorie Branded Content - Video-short-form (z.B. Viral): Lufthansa '#LifeChangingPlaces - Lofoten' (Agentur: Kolle Rebbe, Kunde: Deutsche Lufthansa)

• Kategorie Branded Content - Video-long-form (z.B. WebTV): 'MALI' - Der Auslandseinsatz der Bundeswehr als ChatBot-und YouTube-Serie (Agentur: Castenow Communication, Kunde: Bundesministerium der Verteidigung)

• Kategorie Websites (stationary and mobile) - Idee / Innovation: The all-new BMW.com (Agentur: Jung von Matt, Kunde: BMW)

• Kategorie Mobile Apps - VR / AR: Der Kölner Dom, wie ihr ihn noch nicht erlebt habt (Agentur: WDR und andere, Kunde: Westdeutscher Rundfunk)

• Kategorie Mobile Apps - VR / AR: Migros Discover (Agentur: Y&R Group Switzerland, Kunde: Migros Genossenschaftsbund)

• Kategorie Social / Dialog - Social Media Auftritt: Freie Demokraten 'Dark Diaries' (Agentur: Heimat Werbeagentur, Kunde: FDP-Bundesgeschäftsstelle)

• Kategorie Social / Dialog - Social Media Campaign: Bundeswehr – Mali (Agentur: Crossmedia, Kunde: Bundesministerium der Verteidigung)

• Kategorie Social / Dialog - Social Media Campaign: tagesschau.de - 'Sag's mir ins Gesicht' (Agentur: La Red, Kunde: ARD Aktuell)

• Kategorie Social / Dialog - Dialog (inkl. Chatbots): tagesschau.de - 'Sag's mir ins Gesicht' (Agentur: La Red, Kunde: ARD Aktuell)

• Kategorie Digitale Transformation - Innovation (inkl. AI): Migros Discover (Agentur: Y&R Group Switzerland, Kunde: Migros Genossenschaftsbund)