EDDB betreut Premium Entertainment Group und Rennbahn Hoppegarten

Die Berliner Agentur ErnteDank Die Brandenburgs (EDDB) verzeichnet zwei Neukunden: Die Premium Entertainment Group und die Berliner Rennbahn Hoppegarten. Ersterer Klient umfasst die Astor Film Lounge, die deutschlandweit expandieren will, sowie den Zoo Palast. Für die Expansion wird EDDB die strategische und kreative Betreuung verantworten. Der zweite Neukunde ist ein Rückkehrer. Seit der Gründung von EDDB 1991 vermarktet der Dienstleister die beiden Berliner Rennbahnen Hoppegarten und Mariendorf. Zehn Jahre lang war die Zusammenarbeit pausiert, nun ist die Rennbahn Hoppegarten wieder im Kundenportfolio von EDDB.



"Die Menge an unterschiedlichen Pferdesportveranstaltungen garantiert unseren Kunden nicht nur fachmännisches Verständnis, sondern bietet auch sinnvolle Synergien bei der Partner- und Sponsoren Akquisition", sagt der EDDB-Geschäftsführer und -Kreativdirektor Olaf Brandenburg.



"Wir sind beide in Mariendorf in unmittelbarer Nähe zur Trabrennahn Mariendorf aufgewachsen und stolz darauf, die über 20-jährige Zusammenarbeit auch in den nächsten Jahren mit der Vermarktung und Betreuung des Deutschen Traberderbys, erfolgreich weiterzuführen", fügt Sven Brandenburg, ‎Inhaber von EDDB, hinzu. EDDB sitzt im Berliner Grunewald und beschäftigt 30 Mitarbeiter. Zu den Kunden gehören unter anderem die AOK, Netto, Messe Berlin und Volkswagen.