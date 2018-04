%%%D&AD 2018; 2 x Yellow, 12 x Graphite und 32 Wood Pencil gehen nach Deutschland%%%

Am heutigen Donnerstagabend sind in London bei der D&AD Award-Show die 721 Pencil vergeben worden - drei Black Pencil, 74 Yellow Pencil, 156 Graphite Pencil und 488 Wood Pencil. Die deutschen Teilnehmer konnten keinen Black Pencil mit nach Hause nehmen, aber immerhin zwei Yellow, 12 Graphite und 32 Wood Pencil. Mit diesen 46 Pencil sicherten sich die deutschen D&AD-Teilnehmer 2018 in der Länder-Wertung den vierten Platz.

Den Spitzen-Platz eroberten ie US-Teilnehmer mit 194 Pencil, gefolgt von den Briten 165 Pencil. Deutlich dahinter liegt Japan mit 49 Pencil auf Rang drei, knapp vor Deutschland. Auf den nächsten Platzen:

5. Frankreich (37 Pencil)

6. Australien (31 Pencil)

7. Brasilien (25 Pencil)

8. Neuseeland (21 Pencil)

9. Singapur (15 Pencil)

10. Schweden (14 Pencil)





JvM führt das deutsche-Pencil-Ranking 2018 an

Mit 16 Pencil schneidet die Jung von Matt-Gruppe dieses Jahr unter den deutschen Teilnehmern bei den D&A Awards mit Abstand am besten ab - darunter ein Yellow Pencil für BMW (Transformation of a Landmark), neun Graphite Pencil ( 3 x EDEKA German Supermarket + 1 x Christmas 2117, 3 x BVG Ticketschuh, 2 x Sparkasse Not Sure) sowie sechs Wood Pencil.

Platz zwei im Deutschland-Ranking belegt Grey Düsseldorf mit einem Yellow und einem Wood Pencil (beide für Terre des Femmes Open your Eyes).

DDB Berlin und Iconoclast teilen sich Platz drei mit je einem Graphite und zwei Wood Pencil.

Platz vier nimmt Cheil Worldwide (Schwalbach bei Frankfurt) mit einem Graphite Pencil ein.





Folgende deutsche Agenturen kehren mit Wood Pencil aus London zurück:

Heimat Berlin (3)

Kolle Rebbe Hamburg (3)

Serviceplan, München (2)

Grabarz & Partner, Hamburg (2)

Anorak Film, Berlin (2)

Der Spiegel, Hamburg (2)

Atelier Brückner, Stuttgart (1)

beierarbeit, Bielefeld (1)

Philipp und Keuntje, Hamburg (1)

Denkwerk,, Köln (1)

Neue Gestaltung, Berlin (1)

Proximity Worldwide, Düsseldorf (1)

BLACKSPACE, München (1)





Weitere Informationen zu den Gewinnern finden Sie hier.