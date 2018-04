%%%Liganova Gruppe eröffnet Tochterfirma in den Niederlanden%%%

Die Agenturgruppe für Markenkommunikation aus Stuttgart Liganova setzt ihre internationale Expansion fort: Nachdem der Dienstleister 2016 ein Büro in San Francisco eröffnet hatte, startet zum 1. Mai 2018 die neue Tochterfirma Liganova Netherlands B.V. in Amsterdam. Das Team in der niederländischen Hauptstadt umfasst zwölf Mitarbeiter und wird von Managing Director Thomas Braun geleitet. Er arbeitet bereits seit zwölf Jahren für die Liganova Gruppe und hat zuletzt als Key Account Director verschiedene Kunden aus dem Fashion- und Sportswear-Bereich betreut.



Dr. Marc Schumacher, Managing Partner, sagt: "Durch die Repräsentanz in den Niederlanden schaffen wir eine geographische Nähe zu den europäischen Headquarters internationaler Lifestyle Marken wie beispielsweise Tommy Hilfiger oder Calvin Klein, die zum Teil schon langjährige Kunden von uns sind. Die Stadt selbst hat eine große Strahlkraft für junge urbane Menschen. Sie ist innovativ, international und entwickelt sich unglaublich schnell und hat damit große Relevanz. Für uns bietet das hervorragende Möglichkeiten globale Konsumententrends zu beobachten und zudem neue Talente zu rekrutieren."



Liganova hat sich die Transformation vom Point of Sale zum Point of Experience zum Ziel gesetzt. Das Leistungsportfolio der Gruppe, das von der Strategie über Kreation und Konzeption bis hin zur globalen Realisation und Produktion reicht, soll auch in Amsterdam aufgebaut und entwickelt werden. Neben Amsterdam und San Francisco sitzt die Gruppe in Berlin und Stuttgart (Hauptsitz) und beschäftigt rund 350 Mitarbeiter.