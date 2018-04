%%%Montblanc macht den Schauspieler August Wittgenstein zum Markenbotschafter %%%



August Wittgenstein wird das neue deutsche Gesicht von Montblanc (Foto: Montblanc)

Der Schreibgerätehersteller Montblanc mit Zentrale in Hamburg hat den deutschen Schauspieler August Wittgenstein zum Markenbotschafter für den hiesigen Markt ernannt. Bekannt ist das Mitglied der Familie Sayn-Wittgenstein-Berleburg unter anderem für seine Auftritte in Filmen und Serien wie 'Illuminati' und 'Ku’damm 56'. Im Herbst 2018 wird Wittgenstein in einer Hauptrolle in der neuen Serie 'Das Boot' zu sehen sein.

Wittgenstein erklärt zu seiner Botschafterfunktion für Montblanc: "Mit einem so traditionsreichen Unternehmen wie Montblanc zusammenarbeiten zu dürfen, ist für mich ein Privileg. Durch Schrift wird Sprache verewigt. Und wenn ich bedenke, welche Personen und Ereignisse der Geschichte schon von der Montblanc Handwerkskunst begleitet wurden, dann erfüllt es den Historiker in mir mit großem Stolz und Dankbarkeit, Teil der Montblanc Familie sein."

Neben Wittgenstein ist auch der Schauspieler Hugh Jackman das Gesicht von Montblanc. Er tritt seit 2016 international für das Hamburger Unternehmen auf. Zuletzt bewarb er die TimeWalker-Kollektion unter dem Motto '#InspiredByPerformance'. Auch zum 110. Jubiläum von Montblanc hatte der 'The greatest Showman'-Mime einen Auftritt in der von Scholz & Friends gestalteten Kampagne. Der Berliner Standort der Commarco-Tochter verlor das Mandat als Stammbetreuer im vergangenen Jahr in einem Pitch an Jung von Matt.