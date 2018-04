%%%'Life is bitter'-Kampagne von Fernet-Branca und pilot geht in die nächste Runde%%%



Bitteres nun auch in neuen Städten: Fernet-Branca geht mit der 'Life is bitter'-Kampagne in weiteren Städten an den Start (Foto: pilot)

Ab heute präsentiert sich der Bitter-Likör Fernet-Branca aus Mailand erneut unter dem Claim 'Life is bitter' mit einer Out-of-Home-Kampagne, die rund 130 Millionen Markenkontakte erzielen soll. In Dortmund, Hannover, Essen, Dresden, Nürnberg, Bremen wird das Fernet-Branca-Flaschen-Motiv bebildert. Zum Einsatz kommen Großflächen, Mega Lights Select, Bahnhofs-CLPs, Culture Walls und Riesenposter. Letztgenanntes Format wird nur in Hann, Bremen und Dortmund genutzt. In den Städten des ersten 'Life is bitter'-Flights Hamburg, München, Frankfurt am Main, Berlin, Köln und Düsseldorf wird ein anderes Motiv plakatiert: ein Shot-Glas.

Erstmals seit Implementierung der Kampagne wurden somit nicht nur neue Headlines kreiert, sondern auch das Design des Motivs erfuhr eine Überarbeitung. Mit den Motiven soll die Bitterkeit, Produktmerkmal von Fernet-Branca, auf selbstironische Weise in den Vordergrund gestellt und zum anderen der Genuss von Fernet-Branca als Shot fokussiert werden. Abgerundet werden die Motive von kontextuell zugeschnittenen und auf den Shot abgestimmten Texten.

Für die Kreation zeichnet erneut pilot Hamburg verantwortlich. Die Agentur betreut Fernet-Branca seit 2016. Nach Start der 'Life is bitter'-Kampagne im vergangenen Jahr erntete der Dienstleister für die Plakatierung mit der Zeile 'Früher gab es hier ehrliche Arbeiter. Jetzt gibt es Werber. Life is bitter.' im Hamburger-Stadtteil Ottensen unweit der Scholz & Friends Büros herbe Kritik, gar eine Beschwerde beim Werberat und dem GWA gab es im weiteren Verlauf.