Pharma-Agenturen: antwerpes mit neuem CEO, Gründer Dr. Antwerpes wird Aufsichtsrat



Künftiger Vorstand der antwerpes ag (v.l.): Jens Knoop, Thilo Kölzer, Michael Vorbrink und Philip Stadtmann (Foto: antwerpes)

Die antwerpes AG in Köln, mit 135 Mitarbeitern eine der größten Pharmaagenturen Deutschlands, baut ihren Vorstand um. Dr. Frank Antwerpes wechselt zu Anfang Juli in den Aufsichtsrat. Seinen Posten als CEO wird Thilo Kölzer übernehmen. Kölzer ist seit 1999 bei antwerpes und seit 2005 im Vorstand – bisher in der Position des Chief Digital Officer. Zwei weitere Veränderungen stehen zum 1. Juli 2018 an: Nicole Tappée, die seit 2013 im Vorstand vor allem für Kommunikation und interne Prozesse verantwortlich war, wird zur PR-Agentur MCG wechseln. Michael Vorbrink gehört seit 2014 als Head of Campaigning Teil zu antwerpes, er wird neues Mitglied des Vorstands.

Kölzer: "Die letzten Jahre waren durch stetiges organisches Wachstum gekennzeichnet. Durch viele erfolgreiche und innovative Kundenprojekte haben wir uns eine Spitzenposition im Healthcare-Marketing erarbeitet. Nun gilt es, an diese Jahre anzuknüpfen."

