Buddybrand holt Social Media-Etat von Yello

Der Stromanbieters Yello baut seinen Agenturpool weiter aus: Neuzugang ist die Berliner Agentur Buddybrand, die ab sofort die Kommunikation in den sozialen Netzwerken verantwortet. Aufgabe ist es, das Markenversprechen "Mehr als Du denkst" in kreativen Content und Werbemittel umzusetzen – Buddybrand übernimmt neben dem Social Media Marketing auch die Kreation für Displaykampagnen und wird Yello beim Dialog und Service in den eigenen Social Media-Kanälen betreuen. Dabei sollen Werbung und Social Media-Dialog miteinander Hand in Hand gehen. "Klassische Kampagnen werden nicht einfach verlängert, sondern von Spezialisten adaptiert, kanal- und zielgruppenadäquat umgesetzt", erläutert Vincent Nicolai, Geschäftsführer Beratung der Agentur. "Auch wenn heute in Social Media die Reichweite über Paid Social gestützt werden muss: Inhalte kommen nur beim User an und verbreiten sich, wenn sie für die Zielgruppe wichtig sind."

