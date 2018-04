%%%Traumhochzeit auf Schwedisch: Ikea startet Deko-Offensive%%%



Der neue Smilla-Spot ist das Herzstück einer integrierten Kampagne, an der ein halbes Dutzend Agenturen beteiligt sind (Foto: thjnk)

Mit einem neuen "Smilla"-Spot startet Ikea in den Hochzeitsmonat Mai - und lässt die die schwedische Protagonistin gewohnt tollpatschig vor einer gekonnt im skandinavischen Shabby-Chic dekorierten Hochzeits-Location eine Liebeserklärung halten - an Vasen, Kerzenhalter und Sofakissen. "Hinter der Idee, einen heruntergekommenen Saal in eine festliche Hochzeitslocation zu verwandeln, steht eine größere Aussage", erklärt Tobias Vogler, External Communication Manager von IkeaDeutschland."Mit Accessoires von Ikea kann man jederzeit eine tolle Atmosphäre schaffen – egal an welchem Ort."

Der von thjnk kreierte Spot ist das Herzstück einer umfangreichen integrierten Kampagne, an der verschiedene Agenturen mitgearbeitet haben. Der Spot wurde erneut von Spielfilmregisseur Frieder Wittich mit Bjørn Haneld an der Kamera. Produziert wurde er von CFS Krug und BigFish. Für das umfassende Shooting konnte thjnk erneut Fotograf Jeroen van der Spek gewinnen.

Neben verschiedenen Versionen des Spots für Online, TV, Kino und Social Media hat thjnk auch Radiospots und digitale Out-of-Home-Maßnahmen entwickelt. Die Mediaplanung verantwortet MediaCom.

Publicis.Sapient startet die Verlängerung der Kampagne in den Social-Media-Kanälen mit der exklusiven Premiere des TV-Spots auf Facebook wie auch YouTube. Im weiteren Kampagnenverlauf erwartet Fans auf Facebook weiterer Content rund um die Themen "Hochzeit" und "Dekoration" - u.a. in einer eigens zu diesem Thema gegründeten Facebook-Gruppe. Ein Ikea-Hochzeitsboard auf Pinterest soll mit Styling-Ideen und DIY-Anleitungen zur Anlaufstelle für Heiratsplaner werden. Die passenden Produkte werden in Form von drei verschiedenen Hochzeits-Themenpaketen verlost. Noch mehr Inspiration findet sich Auf Instagram werfen die Nutzer in den Insta-Stories gemeinsam mit der Hauptdarstellerin des TV-Spots einen Blick hinter die Kulissen des Sets.

GGH MullenLowe konzipierte und entwickelte Banner für die Homepages reichweitenstarker Online-Medien sowie eine passende CRM-Strategie samt Newsletter-Konzept für die Ikea Family. Die Hamburger Agentur hat dafür eine Web-Experience nach Mobile-First-Prinzip geschaffen. Diese umfasst nicht nur das Teasering und die Angebotskommunikation auf der Ikea.de, sondern auch eine Landingpage, die alle Kampagnenelemente, wie TVC, Pinterest Content und Bloggerkommunikation, bündelt. Zusätzlich weitet die Landingpage die Kampagne inhaltlich aus. Auch ein von Grabarz & Partner entwickeltes Ikea Family-Mailing präsentiert unter dem Motto "Mit Deko ist geiler" Deko-Ideen - dabei wird neben dem Kampagnenthema Hochzeit auch die Fußball-WM angeteast.

Für die lokalen Märkte hat Vanderlicht Anzeigentemplates, Postwurfsendungen und verschiedene Out of Home-Medien entwickelt. Diese machen nicht nur Lust auf den Sommer und die Zeit draußen, sondern zeigen auch, wie man mit einfachen kleinen Dekotipps eine unvergessliche Hochzeit oder den perfekten Fußballabend feiert.

Die Kampagne wurde im Suchmaschinenmarketing und Affiliate Marketing von Plan.Net Performance begleitet.