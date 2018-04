%%%KNSK, Bissinger plus und KNSK brand lab bündeln Kompetenz in gemeinsamer Holding%%%

Die drei Content- und Kommunikations-Spezialisten KNSK, Bissinger plus und KNSK brand lab bündeln ihre Kompetenzen in den Bereichen Kampagne, Content und Strategie künftig unter dem Dach einer gemeinsamen Holding namens KNSKB+ mit Sitz in Hamburg. Geschäftsführer der KNSKB+ GmbH sind Manfred Bissinger, Detmar Karpinski, Werner Knopf und Kim Alexandra Notz.

Das integrierte Angebot soll den flexiblen Einsatz der unterschiedlichen Disziplinen und Gewerke innerhalb einer Markenkommunikation erleichtern. "Monolithische Kampagnenkonzepte über 18 Monate abzufahren reicht nicht mehr. Agenturen müssen über eine sehr hohe Agilität verfügen", erklärt Notz.

Dafür hat sich KNSKB+ Verstärkung an Bord geholt mit Janett Schwerdtfeger als Head of Brand Consulting (zuvor bei GMK), Lena Kuhlmann als Director Strategy (zuvor bei Grabarz&Partner), Simon Hansen als Management Supervisor (zuvor Zum Goldenen Hirschen), Steffen Granz als Creative Director (zuvor Mutabor), Stefanie Wille als Supervising Editor (zuvor Zeit / Tempus Corporate) und Susanne Grimm als Business Director (zuvor Medienwerft).

Laut KNSKB+ reagieren erste Kunden positiv auf das Angebot der Agenturgruppe. So ist die Formation unter der Führung vom KNSK brand lab, Essen, schon seit November Leadagentur bei der Signal Iduna Gruppe und entwickelt dort eine integrierte Kampagne, die alle Kompetenzen mit einbezieht.

