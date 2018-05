%%%Etatgewinn: Faktor 3 kommuniziert für essence und Catrice%%%

Die Kommunikationsagentur Faktor 3 holt Neugeschäft im Beautysektor: In einem mehrstufigen Pitch-Verfahren der cosnova Beauty GmbH mit Sitz im hessischen Sulzbach sicherte sich das inhabergeführte Hamburger Unternehmen das Mandat, die Marken essence und Catrice in der DACH-Region zu betreuen. Neben klassischer PR stehen Blogger- und Influencer Relations im Fokus der künftigen Zusammenarbeit. In den letzten 17 Jahren lag der Etat bei der Kölner Agentur PR Hermanns.

Faktor 3 zählt in der Kosmetikbranche zum Beispiel Beiersdorf zu seinen Kunden: Seit Anfang 2016 ist die Agentur u.a. für den Bereich Blogger Relations sowie die Content-Kanäle der Marke Nivea verantwortlich.

Im Jahr 2017 konnte die Faktor 3 AG laut Pfeffers PR-Ranking ihren Honorarumsatz um 7,2 Prozent auf 16,4 Mio. Euro steigern. Die von den Vorständen Sabine Richter, Volker Martens und Stefan Schraps geführte Gruppe beschäftigt 200 Mitarbeiter.