Sky und Serviceplan bewerben "Das neue Sky" mit Marketingkampagne



Sky startet einen neuen Werbe-Flight für seine Angebote Sky Q und Sky Ticket (Foto: Sky)

Unter dem Claim 'Das neue Sky. Gemacht aus deinen Wünschen.' bewirbt Sky den Start von "das neue Sky". Die von Serviceplan Campaign X in Zusammenarbeit mit Sky Creative konzipierte Marketingkampagne startet heute und wirbt in Deutschland und Österreich crossmedial für das neue Angebot des Senders mit Sitz in Unterföhring.

Neben Werbespots, die auf nationaler Ebene auf allen großen Sendergruppen ausgestrahlt werden, wird die Kampagne mit nationalen Printanzeigen in Zeitschriften und Zeitungen, mehreren Flights in Digital-Out-of-Home, mit Digital-Video-Maßnahmen, Digital Homepage Takeovers, digitalen Bannern und Social Media-Posts, u.a. Clips mit Schauspieler und Testimonial Elyas M'Barek, begleitet. Zudem informiert das sogenannte "Sky Q -uiz" spielerisch über Programmfragen und die neuen Features von Sky Q. Des Weiteren wurden Influencer aus den Bereichen Sport, Lifestyle und Technik über die Agentur BuzzBird verpflichtet. Für die Social Media-Kampagne zeichnet die Hamburger Agentur Upljft verantwortlich. Auf Dienstleister-Seite waren außerdem Neverest, oki films (beide Produktion) und nhb (Post-Produktion) involviert. Die Regie zu den Spots führte Simon Verhoeven.

Arianna Saita, Senior Vice President Marketing bei Sky Deutschland, sagt: "Das neue Sky ist mehr als nur ein Versprechen. Mit dem neuen Sky stellen wir so intensiv wie nie zuvor die Wünsche unserer Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere Marketingkampagne spiegelt genau das perfekt wider, nämlich indem wir genau diese Wünsche als zentrales Leitmotiv über den gesamten Auftritt hinweg bespielen."

Den Auftakt der Marketingkampagne bildet der Brandspot, der Menschen Wünsche in den Himmel schicken lässt. In sechs ergänzenden Produktspots werden die Wünsche dann aufgegriffen und aufgelöst. Sky-Testimonial M'Barek kommt dabei als "Problemlöser" zum Einsatz und weist die Kunden darauf hin, wie Sky den jeweiligen Wunsch erfüllt. Jeder Spot beziehungsweise Wunsch steht dabei für ein eigenes Feature von Sky Q und Sky Ticket. Das Wunschmotiv erstreckt sich über die komplette Kampagne. Dabei soll stets die übergeordnete Kernbotschaft 'Das neue Sky. Gemacht aus deinen Wünschen' transportiert werden.