%%%Cheil Worldwide kauft Agentur-Gruppe in Südost-Europa%%%

Das koreanische Agentur-Network Cheil Worldwide hat seine Position in Europa durch die Übernahme der Agentur-Gruppe Centrade Integrated spürbar verstärkt. Die 1993 in Bukarest gegründete Agentur-Gruppe ist nicht nur in Rumänien, sondern auch n Ungarn, Serien und Kroatien mit Büros präsent. Betreut werden Kunden wie Dr. Oetker, Penny, Tuborg, Mondelez, Procter & Gamble, die Raiffeisen Bank, Monsanto, Astra Zeneca und Samsung (der Leib-und-Magen-Kunde von Cheil Worldwide).

Die von der Familie Florescu geführte Agentur-Gruppe wird künftig unter dem Namen Centrade Cheil agieren und komplett zum Cheil-Network gehören. Hierzulande ist Cheil Germany mit Hauptsitz in Schwalbach bei Frankfurt präsent. Der Deutschland-Chef Volker Selle ist in Personalunion für die DACH-Region sowie Nordeuropa verantwortlich. Er wird sich künftig mit dem Centrade-CEO Radu Florescu die Bälle zuspielen.