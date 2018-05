%%%Daimler lässt bei Mercedes-Benz weltweit um Media pitchen%%%

Kaum drei Monate ist es her, dass Publicis sich den Etat als internationale Netzwerkagentur von Mercedes-Benz geschnappt hat. Nun startet der Stuttgarter Autobauer Daimler erneut einen Pitch für die Marke. Dieses Mal geht es um das weltweite Media-Mandat. Das berichtet 'AdWeek'.

Man sei dabei, in den Hauptmärkten von Mercedes-Benz das Media-Business zusammenzulegen, erklärte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber dem Branchendienst. Noch ist also nicht klar, welche Märkte der Pitch betrifft. In Europa betreut die WPP-Tochter GroupM das Media-Mandat von Mercedes-Benz. Die Holding muss auch an anderer Stelle um einen Auto-Kunden zittern: Kürzlich rief auch Ford zu einem weltweiten Kreativ-Pitch auf. Für das US-amerikanische Unternehmen stellte WPP 2016 GTB auf die Beine, eine Customized Agentur aus den drei Dienstleistern Team Detroit, Blue Hive und Retial First.