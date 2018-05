%%%Musikalienhändler Thomann und dirk&philip starten Think Tank in Berlin%%%



In den Räumen von dirk&philip in Berlin startet im Mai der thomann think tank (Foto: d&p)

Nach sechsmonatiger Vorbereitung hat das Joint Venture des Musikalienhändlers Thomann, Burgebrach, mit der Agentur dirk&philip (d&p), Berlin, und der Entwicklungsschmiede Thomann Code & Cookie Factory in Berlin jetzt seine Arbeit aufgenommen: der thomann think tank. Die Aufgabengebiete des Denklabors reichen von Ideen für Werbe- und Social Media-Kampagnen über Konzepte für verbesserte Kundenservices bei Thomann bis zu Strategien für neue Geschäftsmodelle in der Musikinstrumenten-Branche. Alle drei Firmen arbeiten bereits seit Jahren zusammen – u.a. bei der Konzeption und Gestaltung von Werbekampagnen sowie bei der Verbesserung der Thomann-Website und in der Produktentwicklung.

"Die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit führte schließlich zu der Idee, die unterschiedlichen Stärken noch besser zu vernetzen, um schnellere, neuartige und vor allem ganzheitlichere Lösungen hervorzubringen, die nicht immer nur ein konkretes Problem beheben sollen, sondern darüber hinausgehen", erläutert Dominic Wagner, CMO von Thomann.

"Durch unseren neuen Think Tank und das drumherum entstehende Netzwerk an extrem kreativen und smarten Leuten möchten wir Ideen und Strategien in Zukunft noch besser und effizienter umsetzen als bisher. Projekte, die aufgrund ihrer Komplexität oder fehlender Fachleute im Tagesgeschäft nicht umsetzbar waren, können in Zukunft im Think Tank gebündelt werden", ergänzt Sven Schoderböck, VP eCommerce bei Thomann. "Dort werden dann zusammen mit schlauen Köpfen und agilen, interdisziplinären Projekt-Methoden wie Scrum und Design Thinking-Lösungen und Konzepte erarbeitet, die Thomann dann direkt umsetzen kann."

Die heutige Herausforderung bestehe darin, den Kopf oben zu behalten und offen zu sein. Neben dem immer schnelleren Tagesgeschäft bleibe aber oft zu wenig Raum zu freierem Denken. Der Think Tank soll genau hier ansetzen. Die beiden Gründer von d&p, Philip Borchardt und Dirk Henkelmann gehen mit Vorfreude, aber auch Demut an die Aufgabe: "Wir haben unsere Strukturen angepasst und die Mannschaft entsprechend verstärkt. Nun heißt es, das Vertrauen in uns zu rechtfertigen und den Tank mit Ideen zu füllen, die Thomann weiterbringen. Wenn einer schon die Nr. 1 in Europa ist, keine so leichte Aufgabe."

Das Musikhaus Thomann beschäftigt rund 1.420 Mitarbeiter und beschreibt sich selbst als "Europas größter Musikalienhändler". Das Familienunternehmen vertreibt neben Musikinstrumenten und Zubehör auch DJ-Equipment, Lichtanlagen, Bühnen- und Studiotechnik.

d&p, 2011 von den beiden ADC-Mitgliedern Henkelmann und Borchardt gegründet, betreut neben Thomann zudem Jägermeister, die Supermarktkette tegut… sowie den Verlag Gruner + Jahr. Daneben übernimmt die Agentur Projektaufträge, zuletzt etwa für das Gesundheitsministerium in Hessen.