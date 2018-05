%%%VCCP Berlin holt Media-Strategen von Vice%%%

Da Berliner Büro von VCCP verstärkt seine strategische Kompetenz mit Deniz Kilic: Der Media-Experte kommt von Vice Media, wo er seit 2016, zuletzt als Senior Manager Media Strategy & Planning, tätig war. Davor hat Kilic rund drei Jahre lang bei Crossmedia als Media Consultang Digital Erfahrung auf Kunden wie Mammut, Berentzen und dem Zoo Leipzig gesammelt. Bei VCCP soll er nun das Team rund um Strategie-Geschäftsführerin Wiebke Dreyer verstärken.

"Effiziente und nachhaltige Markenkommunikation funktioniert nur, wenn wir ein gutes Verständnis der gesamten Brand Experience und den relevanten Touchpoints haben. Eine stärkere Verzahnung von Kreation und Media ist für den Erfolg daher unerlässlich", begründet Ilan Schäfer, Managing Director VCCP Berlin, die Personalie.

Schäfer, selbst erst zu Jahresbeginn von Ogilvy Frankfurt nach Berlin gewechselt, muss bei VCCP gleich zum Start einen herben Verlust verschmerzen: Gerade wurde bekannt, dass der Kunde BMW nach vierjähriger Zusammenarbeit mit den Berlinern mit seinem Motorrad-Etat zur Hamburger Track wechselt.



VCCP beschäftigt international über 1.000 Mitarbeiter an sieben Standorten in Berlin, London, Madrid, New York, Prag, San Francisco und Sydney. Das Berliner Office eröffnete 2008 und betreut seitdem nationale und internationale Kunden wie Canon, eBay, mobile.de, PowerBar, Spotify und Zeiss Meditec.