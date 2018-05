%%%Sprachassistenten-Studie: Deutsche sind trotz Angst um ihre Daten offen für Alexa und Co. %%%

Sprechende Assistenzsysteme wie Amazon Echo und Google Home sind im deutschen Markt angekommen: 90 Prozent der Deutschen haben bereits von Sprachassistenten gehört – bei der Nutzung von Amazon Echo & Co. halten sich diese jedoch noch zurück. Lediglich 14 Prozent der Deutschen besitzen bereits einen Sprachassistenten. Das belegt eine Studie, die das Online-Portal für Statistik Statista, Hamburg, im Auftrag der Standortinitiative der Hamburger Digital- und Medienwirtschaft nextMedia Hamburg durchgeführt hat. Die Studie zeigt, dass Deutsche durchaus Interesse an Sprachassistenten und der Kommunikation mit Künstlicher Intelligenz haben. Ein Großteil hält die Durchsetzung von Sprachassistenten jedoch erst in ein paar Jahren für realistisch und ist sich deren Nutzen zum jetzigen Zeitpunkt noch unschlüssig.

Laut der Erhebung wird sich an dieser Zurückhaltung gegenüber Voice Assistant-Anwendungen auch in naher Zukunft erst einmal nichts zu ändern: Nur ein Prozent der Deutschen hält es für realistisch, dass Sprachassistenten sich innerhalb des nächsten Jahres in der Gesellschaft durchsetzen werden, jeder Siebte glaubt sogar, dass sich Amazon Alexa & Co. niemals flächendeckend durchsetzen werden.

Angst um Daten befeuert Skepsis

Ein Grund für diese Zurückhaltung gegenüber Sprachassistenten ist den Studienergebnissen zufolge das Thema Datenschutz: Mehr als drei Viertel der Deutschen (77 %) fühlen sich in Bezug auf Datenschutz bei Sprachassistenten unsicher. Dennoch steht ein Großteil der Deutschen der Kommunikation mit Künstlicher Intelligenz (KI) und somit Technologien wie Sprachassistenten offen gegenüber. Hier zeigt die Studie von nextMedia Hamburg: 58 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, mit KI zu kommunizieren. Schon jetzt beurteilen 24 Prozent derjenigen Deutschen, die bereits einen Sprachassistenten besitzen, die Kommunikation als normal, ähnlich wie mit einem Menschen. 70 Prozent der Nutzer empfinden die Kommunikation noch als ungewohnt, glauben aber, dass diese in Zukunft alltäglich wird.

Bei den Besitzern von Sprachassistenten sind besonders Service- und Newsangebote wie Wetter- und Verkehrsmeldungen beliebt. 70 Prozent der Befragten nutzen bereits derartige Angebote. Auch für den Medienkonsum wie dem Hören von Musik (58 %) und für organisatorische Dinge (41 %) erfüllen Sprachassistenten laut Umfrageergebnissen ihren Zweck. Weniger relevant sind Sprachassistenten hingegen für die Kommunikation (34 %) und Smart-Home-Anwendungen (30 %). Unschlüssig sind sich die Besitzer von Sprachassistenten in Bezug auf den konkreten Nutzen der Technologie: Während 47 Prozent keinen Nutzen zum jetzigen Zeitpunkt sehen, erkennen immerhin 53 Prozent einen großen Nutzen.

Potenzial für Alexa & Co. bei Smart-Home und Lernen von Fremdsprachen

Während Smart-Home-Dienste über Sprachassistenten heute noch wenig Anwendung finden, scheint hier in Zukunft viel Potenzial zu liegen: 44 Prozent der Befragten können sich vorstellen, in Zukunft Sprachassistenten für Smart-Home-Anwendungen zu nutzen. Vor allem jüngere Nutzer (18 bis 39 Jahre) sehen darin eine sinnvolle Verwendung. Ein wesentliches Potenzial von Sprachassistenten liegt darüber hinaus in Weiterbildungs-Angeboten: 49 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, Sprachassistenten z.B. zum Lernen von Fremdsprachen zu verwenden. Kaum Gebrauch in Amazon Alexa & Co. sehen Nutzer hingegen bei Shopping-Dienstleistungen. Lediglich 15 Prozent möchten Sprachassistenten zukünftig für den Kauf von den Produkten und Waren nutzen, nur neun Prozent hält die Buchung von Reisen und Hotels über Voice-Assistant-Anwendungen für sinnvoll.

Um zukünftig mehr Nutzer für Sprachassistenten zu gewinnen, erscheint es dabei zum einen sinnvoll, das Angebot an Diensten zu erweitern und die technischen Möglichkeiten zu verbessern. Zum anderen ist es notwendig, beim Thema Datenschutz mehr Transparenz und Vertrauen zu schaffen.

Diese Studie wurde zwischen dem 31. Januar und 6. Februar 2018 und im Vorfeld des Voice Assistant Day der Hamburg Media School durchgeführt. Der Voice Assistant Day findet in Kooperation mit nextMedia Hamburg statt und soll Marketer, Designer, Projektmanager und Entwickler die Grundlagen der Konzeption von Sprachassistenten vermitteln.