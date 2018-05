%%%Accenture Interactive checkt bei Radisson ein %%%

Die Digitalberatung Accenture Interactive meldet Neugeschäft: Die Radisson Hotel Group hat den Dienstleister zur "globalen Leadagentur für Kundenerlebnisse" ernannt. Accenture Interactive wird die verschiedenen Marken Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Inn by Radisson sowie Country Inn & Suites by Radisson mit Services rund um das digitale Marketing unterstützen – für insgesamt über 1.100 Hotels in 80 Ländern.

"Als Experience-Agentur der Radisson Hotel Group sind wir in der Lage, einen neuen Ansatz für kreative digitale Kampagnen einzubringen und eine fundierte Channel-Strategie aufzusetzen", erklärt Anatoly Roytman, der für Accenture Interactive in Europa, Afrika und Lateinamerika verantwortlich ist. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit: Accenture Interactive hat den Konzern bereits bei der Einführung eines Chatbots beraten, der speziell an den Bedürfnissen von Meeting- und Veranstaltungsplanern ausgerichtet ist.