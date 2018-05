%%%Revlon sucht neue globale Media-Agentur%%%

Der US-Kosmetik-Konzern Revlon wird die Zusammenarbeit mit der WPP-Tochter MediaCom beenden. Der rund eine halbe Miliiarde Dollar schwere globale Media-Etat ist laut US-Fachblatt Adweek neu ausgeschrieben worden. Am aktuellen Pitch wird der Etathalter MediaCom nicht teilnehmen. Es ist erst zehn Monate her, da hatte Revlon seine globalen Agentur-Beziehungen neu geordnet . Damals gingen das globale Media-Budget an MediaCom und das Kreativ-Paket wurde an die Schwester Grey vergeben.